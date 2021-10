David Serrada: “Cuanto antes deje de estar el señor Mañueco al frente de la Junta, mejor”

David Serrada (Valladolid, 1977), el único representante que tiene el PSOE en el Congreso por Salamanca, tomará las riendas del partido en diciembre en un congreso sin adversarios porque solo se presenta él. Sustituirá a Fernando Pablos después de 12 años en la Secretaría General, aunque no tiene intención de dejar la política nacional.

-¿Por qué se presenta a la Secretaría Provincial del PSOE?

-Yo me presento básicamente porque creo que el partido en Salamanca tiene que coger un nuevo rumbo. Y, sobre todo, un nuevo impulso que nos lleve a estar más cercanos a los salmantinos y las salmantinas. Tomé la decisión después de haberlo hablado con muchos compañeros y compañeras desde hace tiempo, porque esto no es una decisión que se tome de un día para otro, sino que es una decisión meditada que acarrea cambios en muchas facetas de tu vida, y después de haber consultado con muchos compañeros y compañeras que me dieron su opinión y su visión de lo que tenía que ser el PSOE.

-¿Es entonces una decisión propia? ¿No le han ido a buscar a casa?

-No, no, en el PSOE normalmente nadie te va a buscar. Es un partido muy plural y todo se consigue con el apoyo de la militancia. Aquí nadie te engaña para conseguir nada ni hay un dedo que te señala para lo que tienes o no tienes que hacer.

-¿Escuchaba muchas voces críticas con la actual dirección del partido? Los resultados en Salamanca, pese a tener el Gobierno central, son malos o muy malos.

-Bueno, no son voces críticas. El PSOE es un partido muy plural. Los salmantinos lo saben y siempre hay muchas visiones de cómo debe funcionar el partido, de cómo se deben hacer las cosas. Siempre se debate mucho la toma de decisiones. Lo que sí es verdad es que una vez que la decisión se toma cerramos todos filas. Siempre hay un debate previo intenso. Y, bueno, sí es verdad que durante mucho tiempo siempre ha habido voces críticas en el PSOE con su propia opinión y los resultados están ahí, con lo cual yo no tengo nada más que añadir ni decir sobre esa cuestión.

-¿Integra a todos los sectores, a todas las sensibilidades?

-Sí, pero lo importante es tener un proyecto que integre a la gente. Creo que es algo importante en cualquier partido político. No es una figura tanto del liderazgo personal.

-Después 12 años de Fernando Pablos y previamente 18 de Emilio Melero, ¿a qué se debe que el PSOE no gane ningunas elecciones provinciales o locales?

-Esto es lo de doctores tiene la Iglesia. Cada uno tiene su visión, o su análisis de por qué se producen los resultados electorales del PSOE en Salamanca, que tampoco difieren mucho de los que puede tener el PSOE en el conjunto de Castilla y León, me refiero al ámbito provincial. Creo que el PSOE tiene que ampliar su espectro político en la provincia y tiene que ampliar su batalla ideológica a la izquierda, pero también su batalla ideológica hacia el centro y, sobre todo, confrontar con un Partido Popular que lleva muchos años gobernando las instituciones salmantinas y que ha llevado a la provincia a la situación en la que está, una situación que, incluso comparándola con otras provincias, incluso del propio territorio, deja bastante que desear en algunos aspectos, y en algunas políticas y en el nivel de desarrollo que tenemos.

-Entonces, ¿el PSOE de Salamanca va a cambiar?

-El objetivo es que el PSOE de Salamanca cambie. Primero, tiene que cambiar en la forma de comunicarse con los ciudadanos. Es importante. Tenemos que estar más asentados en las instituciones y tener una relación más abierta con todas las instituciones de la provincia y luego tenemos que mejorar otras muchas cuestiones que tienen que ver también con cómo trabajamos en las propias instituciones. Y, sobre todo, y hay una cuestión que nos preocupa y nos lleva preocupando desde hace tiempo, que es la forma en la que escuchamos a los ciudadanos y la forma también en la que trasladamos lo que escuchamos a nuestro mensaje político y también a las iniciativas que planteamos en las instituciones. Son elementos clave que todos en el PSOE podemos compartir.

-¿Quién es el principal rival del PSOE? ¿El PP o Podemos?

-El PP, sin duda alguna.

-Si gana, ¿dejaría la política nacional y se centraría en la local, que le permitiría estar más en contacto con la provincia?

-No tiene por qué. Yo me considero y los parlamentarios nacionales del PSOE, con los que comparto muchas horas de trabajo, que nosotros somos salmantinos que hacemos política en Madrid. Y la política en Madrid ahora es muy importante en cuanto que tenemos el Gobierno de España, con lo cual cada uno tiene que estar en el sitio donde crea que es más útil. Y yo creo que el sitio de mayor utilidad política ahora mismo para los intereses de la provincia es la política nacional, pero yo no tengo ninguna aspiración de estar en ningún puesto político determinado.

-¿Descarta presentarse como candidato a la Alcaldía de Salamanca?

-Es que son cosas que yo no me planteo. Para que se hagan una idea, yo no me he planteado nunca estar en una lista electoral ni estar en ningún puesto del partido. Yo creo que son cosas que llegan y que uno no lo decide directamente. Y yo siempre he actuado así en política y así voy a seguir actuando. Se deciden de manera colegiada con los compañeros y compañeras.

-¿Como salmantino que hace política en Madrid se ha sentido cómodo defendiendo en muchos casos a un Gobierno del que formaba parte Pablo Iglesias?

-Sí, porque es un Gobierno de coalición y que recoge fundamentalmente el programa de gobierno del PSOE. Entonces, no hay ninguna incomodidad, ni ningún malestar que nos lleve el estar haciendo allí nuestra labor de diputados y diputadas.

-La última polémica es el tema de la vivienda. ¿Cuando sale a la calle le dicen algo?

-No, no me han dicho nada.

-¿Qué opina de la nueva Ley de Vivienda?

-Creo que tenemos un problema de viviendas muy importante en este país con el parque de viviendas que hay y hay que tomar medidas y soluciones para solventar este problema. Las viviendas vacías es verdad que generan un problema muy concreto y yo creo que la decisión que ha tomado el Gobierno es una decisión correcta. Ha habido un acuerdo con Unidas Podemos que, por cierto, es algo que lo llevaban también en su programa y los programas están para respetarse y el lunes se cerró un acuerdo que va a posibilitar tener unos Presupuestos. Hay un problema con el parque de viviendas y, sobre todo, con el alquiler. Hay demasiadas viviendas vacías. Aquí hemos tenido un boom urbanístico durante los años 90 que propició que creciera mucho el parque de viviendas y que además en este país la vivienda se tome como un concepto inversor.

-Sí, pero en una provincia como Salamanca, es un concepto inversor para completar un poco la renta de una familia de clase media, no para especular, ni para enriquecerse más, en general.

-Bueno, pero creo que eso al final influye en el precio de la vivienda. Si comparamos y vemos el precio que tienen ahora las viviendas y las comparamos, por ejemplo, con cualquier otra ciudad yo creo que nos damos cuenta de que el metro cuadrado en Salamanca está muy alto. Por lo tanto, creo que aquí hay una mentalidad de invertir en vivienda que en otros sitios no existe. Y creo que eso es lo que tenemos que intentar regular en cierta manera. De cualquier forma, el acuerdo tiene más que ver con los grandes tenedores de vivienda.

-Como militante del PSOE y con un cargo público, ¿cree que Tudanca volverá a intentar la moción de censura a partir del 10 de marzo?

-Esa es una decisión que le corresponde tomar en primer lugar a él, pero creo que cada minuto que pasa con el señor Mañueco al frente de la Junta nuestra comunidad pierde respecto a otras y perdemos oportunidades. Creo que, cuanto antes deje el señor Mañueco de estar al frente de la Junta de Castilla y León, mejor nos irá a todos.

-¿O sea, que cree que es factible que la presente?

-No, no quiero que se me malinterprete en el sentido de que yo lo vea más o menos factible. Yo lo que creo es que, cuanto antes salga el señor Mañueco de la Junta, mejor nos irá a todos.