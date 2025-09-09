David Matute toma posesión de su escaño como senador por Salamanca en sustitución de Elena Diego Ha sido el presidente del Senado, Pedro Rollán, el que al inicio de la sesión ha reclamado la presencia de Matute para, ante un ejemplar de la Carta Magna, tomarle declaración de acatamiento

David Matute ha tomado posesión de su escaño como senador este martes tras ratificar su acatamiento a la Constitución ante el Pleno de la Cámara.

El nuevo senador salmantino, que había concurrido en calidad de suplente a las elecciones generales de julio de 2023 en la lista que el PSOE había presentado en Salamanca a la Cámara Alta, sustituye a Elena Diego, que había renunciado a su condición de senadora el pasado mes de julio.

Ha sido el presidente del Senado, Pedro Rollán, el que al inicio de la sesión ha reclamado la presencia de Matute para, ante un ejemplar de la Carta Magna, tomarle declaración de acatamiento. Una vez que ha expresado su promesa de respetar la Constitución, el senador salmantino ha tomado posesión de su escaño en las bancadas que en el hemiciclo ocupa el Grupo Socialista.

David Matute Pérez nació en Salamanca el 27 de junio de 1976 y es diplomado en Ciencias Empresariales. Matute está ligado al Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña desde hace diez años, tiempo en el que ha sido concejal (2015-2019), y desde 2019 es el alcalde de este municipio salmantino. También forma parte como vocal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Salamanca desde el mes de mayo de 2025.

Una vez que ha tomado posesión de su escaño, la dirección socialista en el Senado ha designado al nuevo senador por Salamanca viceportavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y vocal en las comisiones de Ciencia, Innovación y Universidades, de Cultura, y en la de Investigación sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Además, formará parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).