David Castaño, portavoz de Cs en Castilla y León: “Pongo la mano en el fuego a que todos mis procuradores van a votar no a la moción”

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León y “hombre fuerte” de Inés Arrimadas niega rotundamente que haya conversaciones con el PSOE para que prospere la moción de censura presentada este miércoles por Luis Tudanca contra el Gobierno de coalición entre el PP y el partido naranja, como ha ocurrido en Murcia. Castaño defiende la seriedad de un pacto que han firmado con los “populares” hasta el final de la legislatura y asegura que la gente de Castilla y León lo que quiere es estabilidad, aunque desde el Ejecutivo regional se hayan tomado decisiones que sean impopulares.

-¿Qué está pasando en Ciudadanos?

-Tengo que reconocer que no tengo mucha información sobre la moción de censura de Murcia. Es verdad que ha conllevado una reacción en cadena, que es el adelanto de elecciones en Madrid, que está por ver, y la moción de censura del PSOE en Castilla y León. En cuanto a las supuestas negociaciones del PSOE serán ellos los que deban explicarlas. Puedo asegurar que como portavoz de mi grupo parlamentario no he hablado con nadie del PSOE de esto. Me he enfrentado a esta pregunta en varias entrevistas y siempre he dicho lo mismo: nosotros cumplimos lo que acordamos. Firmamos un pacto con el PP y el Gobierno está claramente unido. Son momentos de pandemia y es verdad que hay que tomar decisiones poco populares, pero no hay fisuras.

-¿Pero en Murcia también habrá un acuerdo entre PP y Cs que ustedes han incumplido?

-Pero no quiere decir que no pasen otras cosas que hagan que ese acuerdo no llegue a cubrir esos acontecimientos, algo que en Castilla y León no se está produciendo. Aquí estamos muy lejos de lo que pasa en Murcia. Hay un gobierno estable y cohesionado tomando decisiones muy difíciles, pero con dos partidos que respaldan con todos sus votos al Ejecutivo.

-Tudanca habla de conversaciones con procuradores de Cs.

-Pongo la mano en el fuego a que todos los procuradores van a votar no a la moción de censura. No sé a qué se refiere Tudanca o si en algún corrillo habrán hablado con procuradores. No tengo ni idea. Esto ya lo dijo en el pleno pasado y nos pidió que reflexionáramos, pero eso no le da pie a pensar que tiene una moción de censura ganadora, por Dios. No sé que conversaciones de café habrá tenido. Lo desconozco, pero puedo decir que vamos a votar no.

-¿Ha hablado con cada uno de sus procuradores y lo han negado?

-Sí. Lo han negado.

-¿Y si Arrimadas respaldara esta moción como en Murcia o en Madrid?

-Es que en Madrid no iba a haber moción contra el PP. Es Ayuso quien ha visto lo que pasaba en Murcia y ha hecho un cortafuegos pensando en ella, más que en la Comunidad. Mis compañeros de Madrid niegan que estuvieran planteando una moción de censura.

-Pero Aguado la planteó hace meses.

-No niego que haya habido momentos de tensión, pero también se ve en el Gobierno de la nación con Podemos y PSOE y no quiere decir que Podemos se plantee una moción de censura a sí mismo. En gobiernos de coalición hay tensiones. Es verdad que aquí no han existido, pero en Madrid sí. Eso tampoco te puede hacer pensar que alguien vaya a presentar una moción de censura. Por eso creo que Ayuso ha pensado en ella.

-¿Ha hablado con Arrimadas?

-No, ni falta que hace. Con la dirección de Cs hablo habitualmente, pero tampoco hace falta porque aquí no se ha planteado ese tema. Arrimadas no toma decisiones unilaterales. Son los grupos políticos los que pueden ir a la comisión nacional con quejas y se pueden discutir, pero no es Arrimadas quien se despierta y dice hoy voy a poner una moción de censura en algún sitio. Se escuchan ruidos de sable, pero son todos del Partido Socialista. Es una herramienta que pueden presentar y la han presentado, pero veremos dentro de unos días quién tiene razón.

-¿Saldrá adelante?

-¿Cómo va a salir adelante si vamos a votar en contra?

-¿Arrimadas podría apoyarla para cargarse a Igea?

-Arrimadas no puede cargarse a nadie y ya ha demostrado que no toma decisiones sin consultar con sus grupos políticos.

-Dentro de Cs hay quien piensa que se ha pegado un tiro en el pie respaldando la moción de Murcia.

-Pero eso habrá nacido desde Murcia, con toda seguridad. Y en Castilla y León no ha nacido nunca nada de esto. En el Legislativo podemos tener encontronazos, mientras que en el Ejecutivo están dando un ejemplo de unión. Es que me parece extraño que alguien presente una moción de censura sin hablarlo.

-También es la primera vez que un partido se autocensura a sí mismo como en Murcia.

-Tendrán que ser ellos quienes lo expliquen. No es el mismo caso que en Castilla y León.

-¿Cree que la gente entiende que en mitad de una crisis se entretengan en mociones de censura?

-Lo que la gente entiende es la estabilidad y tomar decisiones con sentido común. La gente vota la estabilidad y la seriedad y llevar las riendas sociales. En Murcia hablan de corrupción y barreras que eran insalvables y les entiendo. Aquí no pasa eso. En Andalucía puede que el POSE andaluz haya entendido que no debe presentar mociones. Desde luego que Castilla y León no es Murcia porque no se dan las mismas circunstancias.