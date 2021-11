Daniel Grao: “Con el trabajo de gogó y ‘stripper’ me pagué las clases de interpretación”

Últimamente me estás ofreciendo personajes interesantes. Ya me pasó con “Perdida”, la serie que fui a rodar a Colombia, y cuando estaba trabajando en Bogotá me ofrecieron “Hit”. Es un personaje que me hace sentir muy orgulloso de tratar temas como la homofobia, las heridas que arrastras de la familia, o el sistema educativo como un reflejo de la sociedad. “Hit” demuestra que se puede entretener haciendo ficción con un pie en la realidad y aportar conciencia a problemas que están a la orden del día. La serie nos hace de espejo.

Me ofreció la obra Claudio Tolcachir, con quien ya había trabajado y me apetecía mucho repetir con él. Turing es un personaje bastante desconocido. Cuando leí la función y me adentré en su biografía quise hacerle justicia.

Yo intento hacer teatro, cine y televisión en paralelo. En teatro he hecho delicatessen que me han interesado mucho. También me ha interesado con quién las he compartido y quién las ha dirigido.

Como padre, también conectará con todas las preocupaciones que nos asaltan sobre los hijos.

Claro. Con los problemas de identidad, las adolescencias, las adicciones, qué están tapando las adicciones... La adolescencia es un periodo convulso, y si no hay un abrigo familiar y social, los adolescentes se pueden ver perdidos y abocados a ciertas cosas de las que luego es muy difícil salir.

En el instituto conectó con La Mandrágora, donde se hacía teatro. Fue su salvación.

En la adolescencia era introvertido, tímido, algo inseguro. En casa no estábamos en el mejor momento, familiarmente. Eso no ayudó a que yo siguiera prendado de los estudios. De pronto, me desencanté, dejé de estudiar e iba a las clases que quería. Y en ese limbo en el que me encontraba con 16 o 17 años hubo un profesor, del que sigo siendo amigo, que tenía un grupo de teatro los viernes en el instituto. Hablar de autores, de poemas, y llevar a escena “El ritmo de la serpiente”, con textos de Lorca y música, fue un universo en el que pensé un par de años después, cuando había dejado los estudios. No sabía para dónde tirar. Cuando me pregunté si algo me había apasionado, me acordé de aquel grupo y probé con la interpretación.

Pero de niño le subían al mostrador de las mercerías e imitaba a Felipe González.

Me recuerdo muy echado para adelante y muy extrovertido cuando tenía 9, 10 y 11 años. Era el niño gracioso que imitaba a los políticos de la época. Seducía a la gente, era el centro de atención y estaba encantado. Pero en la adolescencia pasé al otro extremo.

Tuvo su momento de hacer papeles en despedidas de solteras. Y también fue stripper.

A los 19 años decidí tomar clases de interpretación. Mi padre siempre me ofreció ayuda económica, pero había en mí algo de “igual no me sale bien y me va a saber mal que me lo hayan financiado”. Y me encontré con este tipo de trabajo de gogó y stripper: con el trabajo de un verano, podía pagar todo el año de interpretación. Y así lo hacía, para evitar gastármelo, iba en septiembre, pagaba el año entero y me quedaba con la conciencia tranquila.

¿Qué está rodando ahora?

Estoy rodando un corto. Me gusta apoyar a nuevos directores y apoyar algunas historias. Y en primavera empezaré en un nuevo proyecto del que podré hablar.