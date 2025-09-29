Dacia presenta en Auto Salamanca su nuevo C-SUV Bigster

M.B. Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El concesionario Auto Salamanca acogió la presentación del nuevo Dacia Bigster, el modelo que marca la entrada de la marca en el segmento C-SUV, uno de los de mayor crecimiento en España. El evento, enmarcado dentro del Roadshow Dacia Bigster Tour, que recorre 12 ciudades españolas, reunió a autoridades locales, empresarios, medios de comunicación, clientes y amigos.

El acto comenzó con la bienvenida de Javier Mateos, presidente de Auto Salamanca, quien agradeció la presencia de todos los asistentes, incluyendo al director general de Dacia España, Laurent Sengenes, al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y de Villares de la Reina José Buenaventura Recio junto al delegado de la Junta de Castilla y León Eloy Ruiz. Por la mañana se celebró una presentación privada con autoridades y prensa, y por la tarde los clientes pudieron conocer el vehículo de manera práctica mediante pruebas dinámicas y la opción de conducción.

El Dacia Bigster destaca por ser el primer modelo del Grupo Renault en incorporar el motor híbrido 155, fabricado íntegramente en Valladolid, un reconocimiento a la importancia de las factorías locales en la industria automovilística española. Además, toda la gama es 100% electrificada, con motorizaciones microhíbridas, híbridas y GLP, alineadas con las demandas de movilidad sostenible y eficiencia de los clientes.

Ampliar

Durante el acto, el alcalde de Salamanca subrayó la importancia de la marca para la economía local y su capacidad de innovación, relacionando la filosofía de Dacia con la estrategia de desarrollo tecnológico y talento de la ciudad. También destacó la labor del concesionario Auto Salamanca, premiado recientemente por la Cámara de Comercio por su contribución al empleo y al tejido empresarial de la provincia.

Laurent Sengenes, director general de Dacia en España, repasó la evolución de la marca, desde el Logan hasta el Sandero y el Duster, y explicó que el Bigster permite a Dacia cubrir casi el 90% del mercado español de coches nuevos. Resaltó la filosofía de la marca de ofrecer «solo lo esencial», con precios competitivos desde 25.000 € en microhíbrido y menos de 30.000 € en híbrido, muy por debajo de la media del segmento.

Sengenes presentó también la iniciativa Care Makers, un proyecto solidario impulsado por el Grupo Dacia en Europa que busca facilitar el acceso a la movilidad a personas vulnerables que, por falta de medios de transporte, tienen limitado el acceso al empleo y a oportunidades educativas. Gracias a la colaboración con asociaciones locales y concesionarios, Dacia ofrece modelos como el Sandero o el Spring con cuotas de financiación entre un 30 y un 40% más bajas que las habituales, permitiendo que quienes reciben ofertas laborales, pero no pueden desplazarse puedan aceptar estos trabajos y mejorar su calidad de vida. Esta acción refleja el compromiso social de la marca, promoviendo no solo la movilidad sino también la inclusión y la igualdad de oportunidades en la sociedad.

Durante su intervención, Markel de Zabaleta, jefe de comunicación del Grupo, destacó que el Bigster responde a las nuevas necesidades del cliente C-SUV ofreciendo confort, tecnología y habitabilidad con un maletero de hasta 2.000 litros, pantallas de 10», climatización bizona, portón trasero eléctrico y nuevas funciones como My Safety y Organizador de Maletero. Subrayó que también es un vehículo robusto y aventurero, con acabados como Extreme y Journey, motorizaciones 4x4, pack para camperización y detalles pensados para actividades outdoor. Por último, señaló que el Bigster es eco-inteligente, incorporando materiales reciclados, eliminando piel animal y cromo, y ofreciendo motores eficientes con etiqueta ECO adaptados a las Zonas de Bajas Emisiones.

Con esta nueva apuesta, Dacia refuerza su compromiso de democratizar el acceso a vehículos modernos, espaciosos y sostenibles, consolidando su presencia en España y Europa y ofreciendo un SUV grande y asequible para todos.