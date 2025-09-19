Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Cultura, Ángel Fernández y la comisaria, María Ríos observan la obra Portikus water. LAYA

El DA2 recoge su obra en Horizonte Vertical

La muestra alberga 40 obras de autores internacionales y locales del propio museo

M.B.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:05

El Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca (DA2) inauguró ayer la exposición «Horizonte Vertical», una muestra comisariada por María Ríos que reúne más de 40 obras pertenecientes tanto a la colección propia del centro como a la Fundación Coca-Cola.

El acto de presentación contó con la participación del concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, quien agradeció el trabajo del equipo del DA2 y de la comisaria por «impulsar una propuesta artística de gran calidad y de acceso gratuito para todos los salmantinos y visitantes».

La exposición explora la idea del caminar, entendida tanto como un paseo físico y vivencial en la naturaleza, como un recorrido virtual en la era digital a través del scroll en dispositivos móviles. Según explicó Ríos, el título Horizonte Vertical alude a esa doble mirada: el horizonte que se alcanza al caminar con la cabeza erguida y el desplazamiento vertical en las pantallas.

Entre las piezas seleccionadas destacan obras de Joseph Beuys, considerado uno de los padres del arte contemporáneo, junto a artistas internacionales como Catarina Grosse, Jamel Cattá y Kate Bright, así como creadores españoles de referencia, entre ellos Fernando Sinaga, Luis San Sebastián, Jesús Alonso, Juan Uslé, Joan Hernández Pijuan, David Escanilla o los fotógrafos Bleda y Rosa, Javier Vallhonrat, Valery Jouve, Michael Danner y Cándida Höfer.

La muestra, que combina disciplinas como pintura, fotografía, escultura, o vídeos, podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2026. «En sí es una invitación a caminar, a detenernos, a levantar la cabeza y a observar nuestro entorno para así estar de verdad en el mundo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando
  2. 2 Las cabañuelas ya tienen su predicción para un 2026 marcado por la nieve: «Año bellotero...»
  3. 3 Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta
  4. 4 Así es una familia típica salmantina según la IA: ¿Te representa?
  5. 5 El rey vuelve a su palacio
  6. 6 30 casos en todo el país y dos en Salamanca: Lucas, el niño con déficit de merosina
  7. 7 Cuatro provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizada
  8. 8 Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
  9. 9 Se enfrenta a dos años de cárcel por arrancar un diente a un menor en las fiestas de Vistahermosa
  10. 10 Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El DA2 recoge su obra en Horizonte Vertical

El DA2 recoge su obra en Horizonte Vertical