El DA2 recoge su obra en Horizonte Vertical La muestra alberga 40 obras de autores internacionales y locales del propio museo

M.B. Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:05 | Actualizado 18:38h.

El Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca (DA2) inauguró ayer la exposición «Horizonte Vertical», una muestra comisariada por María Ríos que reúne más de 40 obras pertenecientes tanto a la colección propia del centro como a la Fundación Coca-Cola.

El acto de presentación contó con la participación del concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, quien agradeció el trabajo del equipo del DA2 y de la comisaria por «impulsar una propuesta artística de gran calidad y de acceso gratuito para todos los salmantinos y visitantes».

La exposición explora la idea del caminar, entendida tanto como un paseo físico y vivencial en la naturaleza, como un recorrido virtual en la era digital a través del scroll en dispositivos móviles. Según explicó Ríos, el título Horizonte Vertical alude a esa doble mirada: el horizonte que se alcanza al caminar con la cabeza erguida y el desplazamiento vertical en las pantallas.

Entre las piezas seleccionadas destacan obras de Joseph Beuys, considerado uno de los padres del arte contemporáneo, junto a artistas internacionales como Catarina Grosse, Jamel Cattá y Kate Bright, así como creadores españoles de referencia, entre ellos Fernando Sinaga, Luis San Sebastián, Jesús Alonso, Juan Uslé, Joan Hernández Pijuan, David Escanilla o los fotógrafos Bleda y Rosa, Javier Vallhonrat, Valery Jouve, Michael Danner y Cándida Höfer.

La muestra, que combina disciplinas como pintura, fotografía, escultura, o vídeos, podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2026. «En sí es una invitación a caminar, a detenernos, a levantar la cabeza y a observar nuestro entorno para así estar de verdad en el mundo».