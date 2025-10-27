Cultura concede solo el 15 % de la ayuda solicitada para reparar el Puente Romano

Carlos Rincón Lunes, 27 de octubre 2025, 06:25 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Salamanca acaba de adjudicar por 46.372,4 euros (IVA incluido) la reparación de los pretiles —muros laterales— del Puente Romano. En esta intervención contará con una ayuda estatal de 6.371 euros. Es la cuantía que le ha concedido el Ministerio de Cultura a través de la última convocatoria de subvenciones para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial.

A este montante es a lo que ha quedado reducida la colaboración del Estado que el Gobierno de Carlos García Carbayo solicitó al departamento del ministro Ernest Urtasun para limpiar y restaurar los muros laterales del monumental paso sobre el río Tormes, así como retirar la vegetación que lo invade. De los 41.491,1 euros que demandaba el Consistorio, Cultura solo aportará un 15 %, conforme a la resolución definitiva de esta convocatoria. Lo cierto es que el pasado junio el Ministerio publicó un primer acuerdo en el que se excluía a la capital del Tormes de las ayudas y quedaba entre los suplentes, en caso de que alguno de los consistorios beneficiados por las ayudas renunciase a ellas. Pero en el acuerdo final, ya sí aparece la ayuda para acometer las obras de reparaciones de los pretiles de la construcción de origen romano.

El pasado año a través de esta misma línea de subvenciones, el Ayuntamiento de la ciudad del Tormes recibió 8.920,18 euros para la redacción del estudio de impacto sobre el patrimonio cultural que supone la reforma de la plaza de los Bandos, un documento de más de 500 páginas elaborado por un arquitecto y redactado atendiendo a los criterios fijados por Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).