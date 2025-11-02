Culinarium llega a Salamanca para revolucionar el mundo de la cocina

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:45 Compartir

Culinarium, empresa familiar líder en la venta de artículos de cocina y mesa, inaugura su nueva tienda en Salamanca. Esta inauguración marca un hito importante, ya que refuerza la presencia de la compañía en Castilla y León.

Desde el pasado 31 de octubre, la nueva tienda ubicada en una de las calles más transitadas de la ciudad (Calle Zamora, 78), se convertirá en el punto de referencia para los amantes de la gastronomía, especialmente estas navidades donde podrán encontrar una amplia variedad de regalos.

«¡Estamos muy emocionados de llegar a Salamanca! Como sus habitantes, en Culinarium somos unos apasionados de la cocina y de cocinar por eso nuestro principal objetivo es ofrecer todo lo necesario para que la gente disfrute de la cocina en casa, desde los utensilios más esenciales hasta los complementos más sofisticados. Además, en Culinarium encontrarán el regalo perfecto para triunfar estas fiestas', comenta Montse Robinat, la Directora General de la compañía.

En Culinarium encontrarás un amplio catálogo de productos para todos los conocimientos culinarios, entre los que destacan utensilios de cocina, pequeño electrodoméstico, productos de repostería, vajillas, cristalería y otros muchos productos de cocina y servicio de mesa. Todo con el sello de calidad y diseño que caracterizan a Culinarium y con un asesoramiento al cliente que han hecho de la compañía un referente en el sector.

Con 35 tiendas distribuidas entre Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia, Culinarium continúa con su plan de expansión nacional. Además cuenta con una tienda online con contenidos y recetas para los más cocinillas: www.culinarium.es.