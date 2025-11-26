Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la manifestación que recorrió las calles de Salamanca este martes, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ALMEIDA

Una de cada cuatro víctimas de violencia machista en Salamanca, menor de 31 años

Interior incluye en su sistema de seguimiento a 658 salmantinas, siete de ellas menores, que están en situación de riesgo, un 27% más que un año antes

Carlos Rincón

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:20

Casi un nuevo caso al día (362). Lejos de reducirse, en el último año la violencia machista ha sumado en Salamanca más víctimas (280) que en los tres anteriores. En seguimiento policial había este octubre en la provincia 658 casos, un 27,7% más que en el mismo mes del año anterior, según el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior, que desde el 13 marzo de 2019 ha contabilizado ya 4.409 víctimas en la provincia.

Especialmente preocupante es que esta lacra no solo no ha desaparecido entre las parejas jóvenes, sino que una de cada cinco víctimas salmantinas es menor de 31 años. Son concretamente los agresores de 167 las jóvenes los que se encuentran en el objetivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre ellas, hay siete mujeres que ni siquiera han superado la mayoría de edad frente a las dos menores que se encontraban en esta situación un año antes. Eso sí, en estos últimos casos las valoraciones oficiales señalan que el riesgo de agresión es bajo.

La franja de edad en los que más agresiones machistas se denuncian es entre los 31 y 45 años. En la provincia son casi 300 las mujeres de este grupo etario acogidas al programa VioGen. Y tres de ellas cuentan con una especial protección al considerarse que existe un alto riesgo de volver a sufrir una grave agresión. Pero es en el grupo de mujeres de entre 46 y 64 años, en el que se localiza el único caso de riesgo extremo de Salamanca, una calificación en la que se incluyen tan solo 23 casos en toda España. En total son 84 los casos de especial relevancia localizados en la provincia. Son aquellos en los que conforme al protocolo vigente, «se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal».

Pero las víctimas no solo son las mujeres, sino también sus hijos. Casi en la mitad de los casos activos de violencia de género de Salamanca, hay menores a cargo de la víctima. Ocurre en 323 de ellos y en una quincena se considera que los niños y adolescentes se encuentran en una situación de riesgo medio (14) y alto (1). Son casi el doble que en la misma fecha del año anterior.

