«Cuatro tontos estropean la imagen» El Club Villoria Motor Show se ha convertido en referencia del mundo del tuning. Un pequeño grupo de amigos han logrado que este municipio acoga todos los años uno de los festivales mejor considerados en España

El mundo del tuning arrastra desde hace años una mala reputación injusta. Lo que para muchos es arte, ingeniería y convivencia, para otros sigue siendo sinónimo de ruido o gamberrismo. Adrián Sáez Herrero, presidente del club Villoria Motor Show, defiende que esa visión está desfasada.

Y lo demuestra cada año con una de las concentraciones más importantes de España, que atrae a más de 500 coches y miles de personas en un ambiente familiar y respetuoso.«Nos toman por delincuentes solo por estar aparcados en un parking», lamenta Sáez «La imagen del tuning es mala por culpa de cuatro, pero pagamos todos. Hay gente que confunde el amor por el coche con el gamberrismo, y no tiene nada que ver».

Lo que empezó como una quedada entre amigos se ha convertido en uno de los festivales tuning más consolidados de España. «Al principio costó conseguir permisos, por la mala fama que rodea a este mundo», recuerda Adrián. «Pero después de siete años, el Ayuntamiento de Villoria nos apoya plenamente. Han visto que hacemos las cosas bien y que el evento atrae turismo y da buena imagen».

La personalización de los vehículos no es un capricho barato. «Tienes proyectos básicos de llantas, suspensión y equipo de audio que cuestan alrededor de mil euros, pero hay coches que llevan preparaciones de 50.000 euros o incluso 70.000 euros solo en modificaciones», detalla Sáez. «Y muchas veces ese dinero no se recupera al venderlo. Se hace por pasión, no por negocio».

Los cambios van desde simples ajustes estéticos hasta transformaciones completas de motor, carrocería y sonido. Algunos coches llegan a montar sistemas de audio capaces de alcanzar más de 140 decibelios, auténticas discotecas móviles. «Hay campeonatos de sonido a nivel nacional que miden los decibelios con máquinas profesionales. Gana el que más potencia», comenta Adrián.

Desde el club Villoria Motor Show insisten en que el tuning no tiene nada que ver con las carreras ilegales ni el vandalismo. «Quien mete 50.000 euros en un coche no se va a arriesgar a destrozarlo en una carrera», asegura Sáez Herrero. «Somos gente que trabaja, que ahorra y que disfruta con su vehículo. No delincuentes».

A día de hoy este encuentro se ha ganado un nombre den el calendario nacional: «Somos un punto de referencia. La gente habla del evento como uno de los más completos y mejor organizados de España».

