Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza en la subida del coste de la vida

La vida se está encareciendo más rápido para los salmantinos que para la mayoría de los españoles. Por cuarto mes consecutivo, el pasado agosto Salamanca se situó entre las provincias con mayor incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) del país. En este mes en concreto, con una subida del 3,3 %, la misma que en julio, solo en Castellón y Ceuta fue superior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del mayor incremento registrado desde mayo de 2024.

La culpa no la tiene ni la cesta de la compra, ni la energía o el transporte, que durante los últimos años han sido los que más han acusado la inflación. Tras el alza más pronunciada que en otros territorios se encuentra el encarecimiento de servicios de protección social como las residencia de mayores o los cuidados a domicilio, ya que Salamanca es el lugar de España en el que más han subido su precio en el último año, concretamente un 12,5 % respecto al 4,3 % nacional. Muy similar es el caso de otro grupo de servicios que incluye funerarias, abogados, notarías y gestorías, entre otros, con tarifas un 6,4 % más elevadas que en agosto del pasado año, mientras que en el resto del país tan solo se han encarecido un 1,5 %. Otro de los factor que influyen de forma decisiva es que en esta provincia se ha registrado la mayor escalada de precios en los servicios sanitarios ambulatorios de carácter privado, que incluye dentistas, cirugías menores, podología u ópticas, entre otros. Y en tercer lugar, amueblar la casa resulta ahora un 3,2 % más caro que hace un año, mientras que en el conjunto de España la subida ha sido del 0,8 %. Son esos los productos y servicios que marcan la diferencia con el resto de los territorios.

Por otra parte, la cesta de la compra contiene ligeramente su tendencia alcista. Frente a los incrementos del 4,1 % y 3,8 % de los dos meses anteriores, en agosto fue del 3,2 %. Aun así, está por encima del registrado en el conjunto del país (2,3 %) hasta el punto de que es la séptima provincia de España en la que más ha aumentado en el último año el gasto que hay que hacer para llenar la nevera. La energía (electricidad, gas y otros combustibles), que también modera su ascenso, se eleva un 9,4 %, nueve décimas menos que la media española. Frente a ello, el transporte experimenta la mayor subida desde enero, un 0,7 %.