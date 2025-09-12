Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza del país en la subida del coste de la vida Los precios de la cesta de la compra y de la energía moderan sus subidas pero el transporte experimenta el mayor incremento en siete meses

Carlos Rincón Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

Salamanca vivió en agosto la tercera mayor subida anual de precios de España. Solo en Castellón y Ceuta fue superior. No es la primera vez que se pone a la cabeza en el incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC), sino que en los últimos cuatro meses, desde mayo, se mantiene entre las cinco provincias del país en las que más se ha encarecido el coste de la vida.

La subida interanual del IPC en Salamanca en agosto fue de un 3,3 %, la misma que en julio y la más elevada desde mayo de 2024. Se contiene ligeramente la escalada de precios de la cesta de la compra al situarse en un 3,2 %, seis décimas por debajo del mes anterior. También los precios de la energía se moderan. El subgrupo formado por la electricidad, el gas y otros combustibles ha elevado sus precios un 9,4 % en el último año. Aunque es una de las subidas más importantes de los últimos tres años, en este periodo ha habido otros cinco meses con ascensos superiores, entre los que se incluye el pasado julio. Frente a la moderación en los alimentos y la energía, el transporte experimenta la mayor subida desde enero, un 0,7 %.

Pero, ¿por qué en esta provincia se encarece más el coste de la vida que en otras? conforme a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en comparación con el resto de territorios, Salamanca destaca por ser en la que más suben los productos integrados en el grupo de «otros bienes y servicios», en los que se incluyen una diversidad de artículos y servicios, como servicios financieros, seguros, y otros servicios personales.