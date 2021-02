Intentó llegar a un pacto con el socialista Indalecio Prieto en 1948 para instaurar una monarquía parlamentaria

El 6 de mayo de 1935 Gil-Robles se convirtió en ministro de Guerra. Se mantuvo en el cargo hasta el 14 de diciembre de ese mismo año. Durante esos meses, escribe Manuel Álvarez Tardío, “desarrolló una intensa actividad para cambiar el rumbo de la política militar del bienio anterior, convencido de que la legislación de Azaña había debilitado al ejército, abriendo las puertas a una peligrosa politización a favor de ideologías revolucionarias. Para desarrollar esa labor colocó en cargos de confianza a varios militares que se habían destacado en la intervención militar para sofocar la revolución de octubre de 1934 y que se caracterizaban, en general, no tanto por un abierto antirrepublicanismo, sino por un declarado antimarxismo y una radical oposición a los cambios legislativos del primer bienio”. Entre ellos estaban Francisco Franco, Emilio Mola y Francisco Fanjul, que en 1936 dieron el golpe de Estado que desembocó en la guerra civil. Gil-Robles afirmó en sus memorias que no estuvo al corriente de la conspiración militar: “Ya he dicho, y aquí lo ratifico, que quienes prepararon el movimiento no contaron conmigo ni me tuvieron al corriente de lo que pasaba. Era lógica esta actitud. Mi oposición al empleo de la violencia, mi firmeza en propugnar una política de legalidad, me ponía al margen de una tentativa que se basaba fundamentalmente en el empleo de la fuerza”.