Cuando el futuro de Salamanca estaba en Argentina

Fernando López, de Fuenterroble, espigó toda la temporada. Con aquel salario solo pudo comprar unas alpargatas

A principios del siglo XX estaban tan mal las cosas en España, según uno de los trescientos relatos recopilados durante los quince años de los Premios Memoria de la Emigración, que Fernando López un pequeño de Fuenterroble “había sido contratado en un campo para espigar, ya que otra cosa el pobre por su corta edad no podía hacer. Para que comenzara su trabajo la bisabuela Julia le compró unas alpargatas nuevas. Cuando acabó la temporada las alpargatas estaban destrozadas. Al cobrar, lo que le dieron le alcanzó para comprar unas alpargatas igual a las que había destrozado trabajando, no sobrándole ni una perrilla”, relata Celia Mateos Román desde Argentina.

El barco “Augustus”, en el que viajó Estanislao Alfaraz, de Zamayón, era tan grande que llevaba a 4.000 personas

Estela Mabel Acosta escribe en “Castellanos y leoneses en América: narración biográfica y prácticas de identificación” la historia de su abuelo Tomás Rodríguez Martín, nacido en Sando en 1904. Vivió allí hasta los 4 años, pero siempre recordó su niñez tras viajar a Argentina, cuando una enfermedad (¿quizás fiebre amarilla?) se llevó a varios hermanos del pequeño. La familia —el matrimonio de José y María Dolores, más los tres hijos supervivientes: Manuel Francisco, Tomás y Josefa— se instaló al oeste de la provincia de Buenos Aires, después de haber vendido sus pertenencias en España.

Al otro lado del Atlántico compraron un campo de 75 hectáreas y construyeron un rancho. La vida era sacrificada, pero los hijos pudieron ir a la escuela privada de un maestro, como los pequeños de las familias acomodadas. Cuando el patriarca José muere en 1919, los hijos varones tuvieron que trabajar de lleno en el campo. Tomás se enamoró de una asturiana que había llegado sola a Argentina en 1924 con15 años de edad, que trabajaba como empleada de servicio doméstico. La joven en cuestión no era la esposa ideal, a juicio del resto de la familia. Tomás, enfrentado a su familia, pidió la parte de su herencia que le correspondía. “Si te casas con Rosa, no seré más tu madre”, dijo María Dolores. “Yo no me casaré con Rosa nunca”, pero para mí usted no es más mi madre”, respondió Tomás, que no volvió a ver a su madre. Tampoco contrajo matrimonio con Rosa Feito, con quien tuvo 12 hijos y que murió en un parto en 1952. Entonces su hija mayor, María Dolores, tomó las riendas de la casa. Tomás falleció en 1953 cuando dormía, por una embolia cerebral, aunque la familia dijo que había muerto de tristeza.