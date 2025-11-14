CSIF felicita a los funcionarios de la prisión de Topas por la mayor incautación de drogas de su historia La intervención, con apoyo de la Unidad Canina, permitió incautar 50 gramos de cocaína y diversos objetos prohibidos, destacando la profesionalidad del personal penitenciario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado su más sincera felicitación a los trabajadores del centro penitenciario de Topas tras la intervención realizada el pasado jueves 13, en la que se incautaron varios alijos de drogas y diverso material prohibido, destacando la profesionalidad y el compromiso de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

La operación, desarrollada con «máxima coordinación y eficacia» y con el apoyo fundamental de la Unidad Canina, permitió la aprehensión de aproximadamente 50 gramos de cocaína, cifra que supone la mayor cantidad incautada en la historia del centro. CSIF subraya que este hallazgo evidencia la importancia de la vigilancia activa, la formación continua del personal y el uso adecuado de los recursos técnicos y caninos disponibles.

El sindicato señala que esta intervención cobra un valor especial, ya que se produce en un momento significativo para la prisión, que en breve celebrará su trigésimo aniversario. «Un aniversario que refleja tres décadas de esfuerzo, dedicación y compromiso de los profesionales que garantizan la seguridad, la legalidad y la convivencia dentro del centro», afirma CSIF.

Además de las drogas, durante el operativo se incautaron cables, cargadores de teléfonos móviles y varias tarjetas SIM, elementos cuya entrada vulnera la normativa penitenciaria y representa un riesgo para la seguridad interna. Según CSIF, la detección de estos materiales refuerza la necesidad de mantener y mejorar los controles rutinarios, así como de dotar al personal de herramientas modernas y eficaces para impedir la entrada de objetos prohibidos.

El sindicato destaca «el gran trabajo desarrollado por todos los funcionarios participantes, poniendo en valor su profesionalidad, experiencia y capacidad de respuesta ante situaciones que exigen máxima atención y responsabilidad. Este éxito no es fruto del azar, sino del esfuerzo diario, del compromiso con el servicio público y de la vocación de los trabajadores penitenciarios».

Sin embargo, CSIF aprovecha para recordar la necesidad de reconocer legalmente a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una medida que reforzaría su seguridad jurídica y les otorgaría mayor protección frente a agresiones y conflictos, que aún son frecuentes en los centros penitenciarios.

El sindicato también insiste en la modernización de los medios coercitivos, proponiendo la incorporación de pistolas láser, una tecnología que permitiría actuaciones más precisas, seguras y menos lesivas, adaptándose a las exigencias actuales del entorno penitenciario.