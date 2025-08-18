Crece el número de piscinas al aire libre en Salamanca

Clara Delgado Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 06:15 Comenta Compartir

El calor está más presente que nunca durante esta época del año, por ello todos los salmantinos buscan la mejor opción para que las altas temperaturas de este mes de agosto se hagan más llevaderas.

Aunque existe la opción de pegarse un chapuzón en alguna piscina pública, otra de las alternativas por las que algunos se decantan es por la de tener una piscina particular, sobre todo en los pueblos de la provincia, donde muchos aprovechan para pasar los días de verano. Se trata así de una manera fácil de poder refrescarse y aliviarse de los estragos de la ola de calor sin salir de casa.

Concretamente y según los datos del Catastro hasta el 31 de julio, la provincia de Salamanca cuenta este año con un total de 6.543 piscinas. De ese total, 6.251 son piscinas al aire libre, un dato que supone un aumento del 2,3 % de este tipo de instalaciones de baño con respecto al año pasado, en el que hubo 6.108. Durante los primeros siete meses del año, en la provincia salmantina se han construido 143 nuevas piscinas al aire libre.

De las piscinas no cubiertas de la provincia, el municipio de Villamayor es, con diferencia, el que cuenta con un mayor número de piscinas, con un total de 506, seguida de Santa Marta (295) Ciudad Rodrigo (280), Béjar (272) y Cabrerizos (256). Estas cifras son superiores a las de la capital salmantina, donde solamente se cuentan 114 vasos de baño para los más de 140.000 habitantes censados. Esta diferencia se puede deber a que en los pueblos y municipios de la provincia existe una mayor cantidad de casas de campo o parcelas con espacio para la construcción de piscinas, mientras que la capital del Tormes acoge un mayor número de edificios comunitarios y urbanizaciones.

Por su parte, en cuanto al número de piscinas cubiertas de la provincia, ha descendido en un total de cuatro, ya que el pasado año 2024 había 296 y este año hay 292. En esta categoría de instalaciones de baño, también es Villamayor la que bate el récord de la provincia, con un total de 35 piscinas cubiertas. Le siguen Carbajosa de la Sagrada (23), Santa Marta (21) y Cabrerizos (12). En este caso, la capital salmantina se encuentra en el sexto puesto junto a Alba de Tormes con un total de nueves piscinas cubiertas.