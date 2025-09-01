Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asfaltado de un tramo del puente Felipe VI este lunes. OBES

Los cortes por el asfaltado se trasladan este martes a Torres Villarroel

Los bloqueos y desvíos se producirán entre las glorietas de El Viti y UDS

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:58

El Ayuntamiento de Salamanca continúa este martes con los trabajos de refuerzo del firme, que llegarán a 35 calles, avenidas y glorietas de 18 barrios de la ciudad, para un total de 71.847 metros cuadrados de superficie.

Estas actuaciones, encaminadas a mejorar las calzadas cuya capa de rodadura se encuentra deteriorada debido principalmente al envejecimiento como consecuencia del paso del tiempo, se llevan a cabo para favorecer una mayor accesibilidad, un aumento de la seguridad vial y una mejora de la movilidad, y se desarrollan de manera que se produzcan las menores molestias posibles en el tráfico de vehículos.

Este martes, 2 de septiembre, una vez concluidos los trabajos de asfaltado en el Puente de Felipe VI, Arroyo de Santo Domingo y paseo de San Antonio ayer por la tarde, se producirán cortes de tráfico y desvíos en el paseo del Doctor Torres Villarroel, entre las glorietas de Santiago Martín 'El Viti' y de la UDS en sentido de entrada a la ciudad.

Modificarán sus recorridos las líneas de autobús 5, 7 y 12 al llegar a la glorieta de 'El Viti', que se desviarán por la avenida de Alfonso VI, Plaza de Madrid y Alfonso de Castro hasta la avenida de Portugal, donde se dirigirán hacia un sentido u otro para recuperar su recorrido habitual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  2. 2 «La gente quiere ganar dinero sin trabajar, no hay actitud»
  3. 3 Autobús gratis desde este lunes para 52.000 salmantinos
  4. 4 Colores por nivel de prioridad en Urgencias para guiar al paciente
  5. 5 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  6. 6 Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación
  7. 7 Persecución en Salamanca: un conductor sin carnet huye a toda velocidad y pasa la noche en los calabozos
  8. 8 Herido un repartidor de pizzas en moto tras chocar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos
  9. 9 Se disparan los precios de los hoteles por Salamaq y las Ferias y Fiestas de la ciudad
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 1 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los cortes por el asfaltado se trasladan este martes a Torres Villarroel

Los cortes por el asfaltado se trasladan este martes a Torres Villarroel