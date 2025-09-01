Los cortes por el asfaltado se trasladan este martes a Torres Villarroel Los bloqueos y desvíos se producirán entre las glorietas de El Viti y UDS

Belén Hernández Salamanca Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:58

El Ayuntamiento de Salamanca continúa este martes con los trabajos de refuerzo del firme, que llegarán a 35 calles, avenidas y glorietas de 18 barrios de la ciudad, para un total de 71.847 metros cuadrados de superficie.

Estas actuaciones, encaminadas a mejorar las calzadas cuya capa de rodadura se encuentra deteriorada debido principalmente al envejecimiento como consecuencia del paso del tiempo, se llevan a cabo para favorecer una mayor accesibilidad, un aumento de la seguridad vial y una mejora de la movilidad, y se desarrollan de manera que se produzcan las menores molestias posibles en el tráfico de vehículos.

Este martes, 2 de septiembre, una vez concluidos los trabajos de asfaltado en el Puente de Felipe VI, Arroyo de Santo Domingo y paseo de San Antonio ayer por la tarde, se producirán cortes de tráfico y desvíos en el paseo del Doctor Torres Villarroel, entre las glorietas de Santiago Martín 'El Viti' y de la UDS en sentido de entrada a la ciudad.

Modificarán sus recorridos las líneas de autobús 5, 7 y 12 al llegar a la glorieta de 'El Viti', que se desviarán por la avenida de Alfonso VI, Plaza de Madrid y Alfonso de Castro hasta la avenida de Portugal, donde se dirigirán hacia un sentido u otro para recuperar su recorrido habitual.