La cooperativa COPASA celebrará en 2026 su 75º aniversario

En vacuno de carne, COPASA potencia la producción y comercialización de vacuno de calidad certificada con la Marca 'Ternera Charra'.

Martes, 25 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Actualmente, COPASA cuenta con más de 2800 socios, fundamentalmente ganaderos de las provincias de Salamanca, Avila, Zamora y Cáceres, y su principal actividad es la fabricación de piensos de calidad para porcino ibérico, vacuno de carne y ovino (en 2025 se fabricarán en torno a 140.000 tm de piensos), la comercialización de la producción de vacuno de carne de sus socios, con la certificación de la Marca de Garantía 'Ternera Charra' y el distintivo de calidad 'Tierra de Sabor', el asesoramiento veterinario a pie de granja, el servicio de zoosanitarios, fertilizantes y combustibles a domicilio.

La nueva fábrica de piensos de Salamanca, dotada de la última tecnología de producción, y eficiencia energética permite hoy a la cooperativa ofrecer al sector ganadero la mejor calidad nutricional, trazabilidad del proceso productivo y seguridad alimentaria, bajo el lema 'Control total y respeto al medio'. En 2024 concluyó la construcción y puesta en marcha de los nuevos almacenes de pienso terminado envasado y materias primas. Ello la sitúa como una de las principales cooperativas agrarias en Castilla y León y referencia en el sector de la alimentación animal en España.

La cooperativa fue reconocida en 2019 como EAPr (Entidad Asociativa Prioritaria de Castilla y León), y certificó sus fábricas 1 y 2 en Trazabilidad en Producción de Piensos para Alimentación Animal.

Ya en 2025 ha conseguido la certificación 'CORPORATE GREEN SUSTAINABLE COMPANY', por su contribución a los objetivos de Desarrollo Sostenible en su actividad de producción de piensos compuestos, cumpliendo con 13 de los 17 ODS.

Uno de los proyectos más importantes, que han contribuido a la obtención de este sello, y que se han visto culminados en 2024, es la instalación y puesta en marcha de una planta solar fotovoltaica, de 700 kw de generación, en la cubierta de los nuevos almacenes, y las marquesinas de los aparcamientos, desarrollada por ARTICO. Esta nueva instalación permitirá generar la energía eléctrica suficiente para alcanzar un nivel de autoconsumo en la planta de Salamanca de un 20%.

Ampliar Visita de la clase ganadora del concurso de dibujo infantil a la finca ganadera Valverde. Premio que patrocina COPASA.

Desde 2017 COPASA apuesta por la alianza con otras cooperativas y la industria cárnica del porcino ibérico para desarrollar y promover la producción con los criterios más exigentes de calidad, bioseguridad y bienestar animal, en régimen de integración, a través de la cual un grupo de socios de COPASA han desarrollado nuevos proyectos de cebo de cerdo ibérico; nuevas y modernas instalaciones que aportan un complemento rentable y con gran proyección de futuro a sus explotaciones agrícolas y ganaderas.

En alianza con otras empresas ligadas a la producción de porcino ibérico y de la nutrición animal, desarrolla nuevos proyectos de Innovación, dentro del grupo IBENUCOP, orientados a la mejora de la alimentación y la calidad del producto final y a la gestión eficiente de los residuos de origen ganadero.

En vacuno de carne, COPASA potencia la producción y comercialización de vacuno de calidad certificada con la Marca 'Ternera Charra', bajo criterios de bienestar animal certificada 'welfare quality' mediante la promoción del cebo de terneros en Salamanca, en ciclo cerrado o a través de contratos de integración. En 2024 concluyó la construcción y puesta en marcha del cebadero de terneros de Villarmayor, con 600 plazas de capacidad.

En 2026, COPASA se prepara para celebrar su 75 aniversario, ya que se fundó en 1951; y es motivo de orgullo para una cooperativa agraria en Salamanca y de Salamanca cumplir 75 años de actividad, mirando al futuro, con nuevos e ilusionantes proyectos para nuestros socios y para el sector agrario.

«Nuestro objetivo es ser los mejores en alimentación animal y servicio al socio agricultor y ganadero, que hagan su negocio rentable y sostenible», aseguran.

Ampliar