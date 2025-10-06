Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Firma del convenio. USAL

Convenio para impulsar la investigación y docencia de la Universidad con la República Dominicana

El acuerdo ha sido firmado por el rector de la Universidad de Salamanca, la rectora del Instituto Global de Altos Estudios y el presidente de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:41

Comenta

La Universidad de Salamanca, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) de República Dominicana colaborarán investigación y docencia colaborarán en ámbitos como la investigación, la docencia, y las actividades culturales y deportivas. El acuerdo ha sido firmado por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; la rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades (IGLOBAL), Gloria Josefina Altagracia Pimentel Valenzuela; y el presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Leonel Fernández Reyna.

El convenio contempla programas de movilidad de investigadores, personal docente y estudiantes, así como la realización de ediciones conjuntas de monografías históricas, lingüísticas o de cualquier otro tipo común a las tres instituciones. Asimismo, el acuerdo permitirá llevar a cabo proyectos de investigación, organizar actividades docentes, organizar coloquios internacionales y la participación en el programa de actividades previstas con motivo de la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Finalmente, las tres instituciones diseñarán e implementarán programas de formación en el ámbito de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el emprendimiento, así como otras áreas de conocimiento vinculadas a la misión institucional de IGLOBAL.

