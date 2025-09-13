Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La cantante y compositora Lia Kali actúa esta noche en la Plaza Mayor.

Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este sábado 13 de septiembre

Los conciertos de las Ferias y Fiestas continúan en la Plaza con Noan y Lia Kali

Alejandro Sardón

Salamanca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:00

Aunque ya se adentran en la recta final, aún quedan tres noches para disfrutar de la música en directo que ofrece el programa de Ferias y Fiestas. Hoy es el turno del artista vasco Íñigo Samaniego —conocido en la industria como Noan— y de la cantante y compositora catalana Lia Kali, dos artistas jóvenes y emergentes con ganas de darlo todo esta noche en la Plaza Mayor.

El concierto de Noan, de 27 años, dará comienzo a las 20:30 horas y, con las canciones de su álbum 'Persona espacial', pretende dar un recital en el que se unirán estilos como el folk y el indie rock, siempre con la esencia del pop de los 2000 como telón de fondo. En palabras del cantante, será una sesión llena de energía, emoción y cercanía al público. «Tocar en la Plaza Mayor es una ilusión inmensa», aseguraba Noan hace unos días en este periódico.

A las 23:00 horas será el turno de Lia Kali. Esta artista, de 28 años y natural de Barcelona, llega a Salamanca con un espectáculo repleto de ritmo y fuerza. Su música bebe de los sonidos urbanos y el rap, y con apenas dos años de trayectoria en la industria ya se posiciona como una de las cantantes más prometedoras del panorama musical actual. Destaca en Spotify el tema 'La vida sin ti', una colaboración con Rels B que acumula la friolera de 140 millones de reproducciones.

Entre ambos conciertos, se llevará a cabo un nuevo espectáculo de fuegos artificiales en el entorno del Puente Romano. Pirotecnia Caballer FX ofrecerá una demostración pirotécnica desde las 22:00 horas que durará 17 minutos.

Antes de que caiga la noche, se celebrarán varios pasacalles de folclore charro en los barrios de Pizarrales, Oeste, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo-El Rollo, Tejares y La Vega. Comenzarán sobre las diez de la mañana y llegarán a mediodía a un mismo punto de encuentro: la Plaza de Anaya. Como otros días, se volverá a contar con charangas y cabezudos, que comenzarán y finalizarán en la Alamedilla, y también con el Festival Artes de Calle.

