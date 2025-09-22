Construcción y sanidad, sectores con más falta de profesionales en Salamanca La gerente provincial del Ecyl apunta que las empresas no encuentran albañiles, herreros ni cuidadores. «Sí hay gente formada pero no en Salamanca. Por eso, es importante fijar población», asegura

«La construcción en sus diferentes ramas y el ámbito sanitario» son, según la gerente provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Reyes Gallego, los sectores en los que más difícil está resultando conseguir nuevos trabajadores en la actualidad. «Pensamos que sí hay gente formada, pero no trabaja en Salamanca, con lo cual es muy importante intentar fijar población aquí a la tierra», ha señalado durante la presentación de la próxima edición de la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación. Al Ecyl, ha explicado, acuden empresas que buscan personas que «estén profesionalizadas tanto en el sector sanitario como en la construcción, en trabajos tan básicos como de albañil o herrero». «Observamos mucha necesidad también en las residencias. Tenemos mucha población mayor y mucho déficit de personal que quiera trabajar en esos centros», ha añadido.

Ante esa necesidad de trabajadores, la Junta imparte Acciones de Formación y Empleo (AFE) en estas materias, unos programas específicos que ofrecen un 80 % de empleabilidad a quien se forman en ellos. Dados los buenos resultados que ofrecen estos cursos, algunos participantes los abandonan antes de acabar porque les ofrecen un empleo. «Es nefasto porque pierden su certificación», ha sentenciado Gallego. «No solo se les da la formación sino también la experiencia. Salen con una titulación, con una certificación que les habilita directamente para trabajar. Pero son pocas plazas», ha comentado. En esa línea, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz, ha señalado que solo el pasado año se realizaron en Salamanca 37 de esas acciones, centradas en responder a esa necesidad de profesionales en la construcción, sociosanitarios o de otros ámbitos, y en cada uno los cuales participaron en torno a una docena de personas aproximadamente.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, ha recordado que, aunque esos puedan ser los que más carencia tienen, son muchos los sectores en los que se demandan profesionales. Ha destacado que en Salamanca las empresas del ámbito tecnológico y biosanitario están teniendo mucho tirón.