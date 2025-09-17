Los consistorios de la provincia triplican la inversión en licitaciones de obra pública En los ochos primeros meses del año han invertido cinco veces más esfuerzos que el Gobierno de Pedro Sánchez

Carlos Rincón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:15

Solo un 12 % del dinero movilizado en lo que va de año por las administraciones públicas para licitar nueva obra pública en la provincia ha salido de las arcas del Estado. Los ayuntamientos y la Diputación han hecho cinco veces más esfuerzos que el Gobierno de Pedro Sánchez en la construcción de nuevas infraestructuras.

Según los datos de licitación de obra pública de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, las entidades locales movilizaron hasta agosto 82,6 millones de euros frente a los 15,7 del Estado. Los consistorios de la provincia y La Salina han triplicado este ejercicio el montante de sus licitaciones, ya que en el mismo periodo del pasado ejercicio sacaron a concurso contratos por valor de 18,9 millones.

También la Junta de Castilla y León supera el esfuerzo del Gobierno de España en licitaciones. El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco inició en los ocho primeros meses del año procesos de contratación de obras en la provincia que sumaron 37,3 millones —una cuantía solo superada en Burgos y León—. Esta cuantía duplica los fondos movilizados por el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante nuevas infraestructuras en Salamanca.