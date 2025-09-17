Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras de asfaltado en el paseo de Torres Villarroel. ARCHIVO

Los consistorios de la provincia triplican la inversión en licitaciones de obra pública

En los ochos primeros meses del año han invertido cinco veces más esfuerzos que el Gobierno de Pedro Sánchez

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:15

Solo un 12 % del dinero movilizado en lo que va de año por las administraciones públicas para licitar nueva obra pública en la provincia ha salido de las arcas del Estado. Los ayuntamientos y la Diputación han hecho cinco veces más esfuerzos que el Gobierno de Pedro Sánchez en la construcción de nuevas infraestructuras.

Según los datos de licitación de obra pública de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, las entidades locales movilizaron hasta agosto 82,6 millones de euros frente a los 15,7 del Estado. Los consistorios de la provincia y La Salina han triplicado este ejercicio el montante de sus licitaciones, ya que en el mismo periodo del pasado ejercicio sacaron a concurso contratos por valor de 18,9 millones.

También la Junta de Castilla y León supera el esfuerzo del Gobierno de España en licitaciones. El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco inició en los ocho primeros meses del año procesos de contratación de obras en la provincia que sumaron 37,3 millones —una cuantía solo superada en Burgos y León—. Esta cuantía duplica los fondos movilizados por el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante nuevas infraestructuras en Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor
  2. 2 Atropellan a una mujer en la calle Licenciado Vidriera
  3. 3 Detenido en Guijuelo tras un robo con violencia a una mujer mediante el «método del tirón»
  4. 4 Las cabañuelas avisan con lo que llega en los próximos días: «Si septiembre viene muy mojado...»
  5. 5 La leyenda de la UDS que brilló en el choque de leyendas junto a Figo, Puyol y Kaká
  6. 6 Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes
  7. 7 Cuando Robert Redford se paseó por La Glorieta en 1967
  8. 8 «No se ve y es lo más duro, en la Plaza Mayor casi se puede decir que están 24 horas trabajando»
  9. 9 Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo... si no hay adelanto de las generales
  10. 10 Innovador sistema de visión artificial que detecta y avisa de animales en la calzada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los consistorios de la provincia triplican la inversión en licitaciones de obra pública

Los consistorios de la provincia triplican la inversión en licitaciones de obra pública