Conexiones móviles más veloces y mejor cobertura con los despliegues 4G y 5G Las operadoras comienzan a ofrecer en Salamanca servicios de nueva generación. El proceso de implantación está siendo paulatino en todo el territorio nacional

Marino Hernández Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 22:38

Las operadoras de telefonía móvil Telefónica, Vodafone y Orange han anunciado que, durante las próximas semanas, realizarán en Salamanca el proceso de implantación de los servicios de telefonía móvil de nueva generación, 4G y 5G, sobre las bandas de 800 y 700 MHz, respectivamente. Esto permitirá a los salmantinos disfrutar de conexiones móviles de alta velocidad, con una mejor cobertura en el interior de los edificios y una mayor extensión geográfica, tal y como informaba ayer el Ayuntamiento de Salamanca en una nota de prensa.

Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con la Televisión Digital Terrestre (TDT), Llega700 es la entidad puesta en marcha por los operadores para solucionar cualquier afectación en la recepción de la señal de televisión.

El proceso de implantación se está realizando de forma paulatina en toda la geografía nacional. Para comprobar las localidades donde ya están activos estos servicios, se puede consultar el siguiente enlace: https://www.llega700.es/contacto_mapa.php.

El despliegue se enmarca en lo establecido en el Real Decreto 579/2019, de 11 de octubre, a partir del cual se procedió a la liberación de las frecuencias entre 694 y 790 MHz (canales 49 al 60 de UHF) que hasta entonces se empleaban para la recepción de la Televisión Digital Terrestre, proceso también conocido como Segundo Dividendo Digital. A partir de entonces, dichas frecuencias fueron asignadas a las operadoras de telefonía móvil para prestar sus servicios de telefonía móvil de nueva generación, tal y como explicaban desde el Consistorio.

Con la nueva red móvil se ha abierto la puerta a innovadores servicios y aplicaciones, además de proporcionar mejoras significativas tanto en la velocidad de descarga como en el envío de datos (fotos, música o contenidos audiovisuales de alta definición), o permitir sacar el máximo partido a aplicaciones online, como los videojuegos, explican.

La red de telefonía móvil de nueva generación introduce dos mejoras fundamentales. La primera es la solución a los diversos problemas relacionados con orografías complicadas presentes en la geografía española, donde tradicionalmente fallaba la cobertura. La segunda es la gran penetración en zonas interiores de los edificios.

La nueva generación también facilita la introducción de nuevos servicios en el área empresarial y en las administraciones públicas, como aplicaciones empresariales en movilidad con alto contenido multimedia o el uso de la videollamada, entre otros.

Además, la mayor cobertura que alcanza el despliegue en las bandas de 700 y 800 MHz mejorará el servicio en el interior de los edificios y será la banda que permita extender geográficamente el servicio de forma eficiente.

Los detalles

¿Qué es la entidad Llega700?

Llega700 es la entidad gestora encargada de ofrecer los servicios que garantizarán la compatibilidad entre la puesta en marcha de la emisión móvil 4G y 5G en las bandas de 800 y 700 MHz, respectivamente, y la recepción del servicio de TDT.

Servicio gratuito para los usuarios

Para garantizar esta compatibilidad, Llega700 presta a los ciudadanos una serie de servicios gratuitos que incluyen un procedimiento correctivo tras el encendido de las estaciones. Llega700 se encargará de atender a los usuarios afectados, gestionando y resolviendo posibles afectaciones sin coste alguno.

Teléfono de atención al usuario

Para gestionar estos servicios, se ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono de atención gratuito (900 833 999) y una página web: www.llega700.es.

Oficina para los ayuntamientos

La Oficina Técnica de Atención a los Ayuntamientos de Llega700 ofrece información a través de una llamada desde el lugar donde esté previsto el encendido de un nodo. En esta llamada se confirmará la recepción de la información relativa al despliegue enviada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y se facilitan datos de contacto directos con Llega700. A su vez, y para agilizar futuros contactos, se solicita un contacto técnico en el Ayuntamiento por si se detectan problemas tras el encendido.