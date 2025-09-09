Concentración en favor de la reducción de la jornada laboral en la Gran Vía UGT y CCOO convocan el acto coincidiendo con la votación en el Congreso

Carlos Rincón Martes, 9 de septiembre 2025, 19:13 Comenta Compartir

Este miércoles se vota en el Congreso de los Diputados la ley de reducción de la jornada laboral para cuya aprobación el Gobierno tiene asegurado el apoyo suficiente. Ante ello, los sindicatos UGT y CCOO han convocado este miércoles una concentración en favor de la disminución de la jornada laboral a 37 horas y media.

La concentración tendrá lugar a las 11:00 horas ante la inminente votación de las enmiendas a la totalidad presentadas en la Cámara Baja a este proyecto de ley. Se celebrará en la Gran Vía, junto a la Casa del Pueblo, en la esquina con la calle Abogados de Atocha.