Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una concentración anterior de los sindicatos pidiendo la jornada de 37 horas y media. ARCHIVO

Concentración en favor de la reducción de la jornada laboral en la Gran Vía

UGT y CCOO convocan el acto coincidiendo con la votación en el Congreso

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:13

Este miércoles se vota en el Congreso de los Diputados la ley de reducción de la jornada laboral para cuya aprobación el Gobierno tiene asegurado el apoyo suficiente. Ante ello, los sindicatos UGT y CCOO han convocado este miércoles una concentración en favor de la disminución de la jornada laboral a 37 horas y media.

La concentración tendrá lugar a las 11:00 horas ante la inminente votación de las enmiendas a la totalidad presentadas en la Cámara Baja a este proyecto de ley. Se celebrará en la Gran Vía, junto a la Casa del Pueblo, en la esquina con la calle Abogados de Atocha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  2. 2 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  3. 3 «Una bebida y una tapa»: un bar obliga a la consumición mínima por persona para evitar «la ruina»
  4. 4 Subasta de escándalo: algo pasa con el vacuno
  5. 5 El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66
  6. 6 «Intranquilidad» en la etapa de La Vuelta que este viernes cruza Salamanca y hace meta en Guijuelo
  7. 7 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este martes 9 de septiembre
  8. 8 Herida una joven de 25 años tras ser atropellada por un coche en la Avenida de Portugal
  9. 9 Natividad Pro Escudero, de Palaciosrubios, celebra 105 años de vida sana: «Me gusta comer un poco de todo y sobre todo...»
  10. 10 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Concentración en favor de la reducción de la jornada laboral en la Gran Vía

Concentración en favor de la reducción de la jornada laboral en la Gran Vía