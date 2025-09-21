Elma Saiz: «Comunidades del PP están ahorrando en políticas sociales para bajar impuestos a los que más tienen»

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la entrevista, en la sede de la Subdelegación del Gobierno.

Marian Vicente Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:21

Elma Saiz ha visitado esta semana Salamanca con un «regalo» bajo el brazo en forma de jubilación anticipada para los bomberos forestales. Ella niega «oportunismo político» y asegura que se trata de una deuda histórica que aprobó hace un año el Parlamento y el miércoles le dio el espaldarazo el Consejo de Ministros. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no elude ninguna pregunta, ni siquiera la más dolorosa para ella como es que su «padrino político», Santos Cerdán, esté en la cárcel.

¿Están garantizadas las pensiones, ministra?

—Están garantizadas. La reforma de las pensiones ha tenido la validación por parte del AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Los exámenes a los que sometemos a nuestro sistema de pensiones no son una amenaza, sino que son una garantía para la ciudadanía. El hecho de que la AIReF haya validado esa reforma de las pensiones es un mensaje de certidumbre. Todos los datos que estamos conociendo, que mejoran día a día nuestras previsiones macroeconómicas, también fortalecen este mensaje positivo y este mensaje de confianza. Así que sí, rotundamente, las pensiones están garantizadas para los pensionistas de hoy, pero también para los pensionistas de mañana.

Con una esperanza de vida cada vez mayor, unos índices de natalidad cada vez más bajos, ¿solo nos queda la esperanza de que sean los migrantes los que sostengan el sistema de pensiones?

—Creo que es importante explicar que la reforma de pensiones tiene un compromiso claro con el gasto en pensiones. Somos conscientes de que hacemos frente a la jubilación del baby boom. El hecho de que haya un importante número de pensionistas quiere decir que ha habido muchos trabajadores, eso también es una buena noticia. Tenemos ese compromiso de revalorizar las pensiones por ley, pero también la reforma tiene muy en cuenta el lado de los ingresos. También la reforma laboral corrige fallos de nuestro mercado de trabajo en lo que tiene que ver con mejores salarios, con trabajos indefinidos y mejores salarios son mejores pensiones del futuro. Es una herramienta fundamental, pero también fortaleciendo el sistema con reformas importantes como el mecanismo de equidad intergeneracional o la cuota de solidaridad, que hace que los salarios más altos aporten un poco más. Indudablemente son medidas que fortalecen. Como digo, es una reforma completa, que tiene garantía en el gasto y también fortalece los ingresos. Pero indudablemente, en la composición de nuestro mercado laboral tiene un papel importantísimo la población extranjera. Sin ir más lejos, hay más de 3 millones y fíjese que de las nuevas altas aquí en Castilla y León, el 80% son de trabajadores extranjeros. Por eso es tan importante reconocer el papel de la población extranjera en la fortaleza y en la fuerza de nuestro mercado laboral.

Ha venido a Salamanca para presentar las mejoras en las jubilaciones de los bomberos forestales. ¿Ha aprovechado el momento preelectoral en Castilla y León para aprobar esta mejora?

—¡Qué importante es poder venir a saldar una deuda histórica con los bomberos forestales! Y ahora apelo a Mañueco a que cumpla con lo que tiene que cumplir y encuadre correctamente a los bomberos para acabar con la precariedad.

¿Es consciente de que la pueden acusar de oportunismo político?

—Fíjese que hace un año que vio la luz en el Congreso de los Diputados la ley que da origen a saldar esta deuda histórica. Era un compromiso de hace un año y lo que hace es demostrar que este Gobierno está con la justicia social. Nada tiene que ver con el momento preelectoral, solo hay que escuchar a los bomberos forestales, que dicen que era una reivindicación histórica.

Y los agentes forestales, ¿también podrán jubilarse de forma anticipada?

—Estamos trabajando también en los trámites preceptivos para que estén en igualdad de condiciones y en las próximas semanas daremos cuenta.

La incertidumbre del futuro de las pensiones es compartida por otros países como Alemania, donde han propuesto que los menores entre 6 y 18 años que asistan a la escuela reciban 10 euros al mes del Gobierno destinados a un fondo de inversión para la jubilación. También han propuesto retrasar la edad de jubilación, ¿qué le parecen estas medidas?

—Fíjese, la reforma de las pensiones que hemos puesto en marcha en nuestro país es una reforma que está sirviendo de ejemplo. Son múltiples países, concretamente por el que me hace la referencia, que preguntan. España es ejemplo en la reforma de pensiones, que tiene todos los estándares europeos y que está sometida al examen como garantía también de ese buen hacer de organismos independientes, como la AIReF. Es una reforma que moderniza y que da certidumbre a los pensionistas. Por supuesto, también esta reforma de pensiones va acompañada de políticas que van dirigidas directamente a los jóvenes. Tenemos más de millón y medio de personas que por sus prácticas no remuneradas están ya cotizando a la Seguridad Social. Y desde el punto de vista de la hucha de las pensiones, yo creo que también es muy importante, porque la narrativa ha cambiado. Comenzaremos la siguiente legislatura con más de 27.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.

¿Cómo puede afectar a la revalorización de las pensiones el que no haya presupuestos?

—Como estamos demostrando, estamos haciendo frente a los diferentes desafíos con un presupuesto prorrogado. Hemos incrementado los permisos de nacimiento, maternidad y paternidad, a 19 semanas. Esta misma semana la ministra de Vivienda presentó el Plan de Vivienda para los próximos años con importantes recursos, donde es absolutamente necesario la suma de esfuerzos entre administraciones. Estamos dando respuesta a los desafíos con un presupuesto prorrogado. Pero al margen de eso, vamos a trabajar, vamos a sudar la camiseta para sacar adelante esa ley de leyes que es el presupuesto.

¿Se puede gobernar toda la legislatura sin presupuestos?

—Fíjese, todas las semanas se están llevando importantísimas votaciones al Congreso de los Diputados. Se está avanzando en derechos, avanzando en dar respuesta a los desafíos del conjunto de la sociedad y eso demuestra que estamos pudiendo hacer esa tarea de gobierno. Tenemos un presupuesto que recoge una importante cantidad de fondos europeos, fondos europeos que están acompañados de importantes reformas que están transformando nuestro país.

Ministra, hay críticas por la falta de seguimiento y de control de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y también porque desincentiva la búsqueda de empleo.

—Se puso en marcha en un contexto complicadísimo de pandemia, desplegando el escudo social que nos ha demostrado que hemos podido salir de la pandemia sin cicatrices, recuperando cifras de crecimiento y sin haber dejado caer a nadie, un camino bien distinto a las crisis pasadas, como la crisis financiera. Se revisa dos veces al año y hay requisitos que se tienen que seguir cumpliendo. Son requisitos de los que evidentemente se analizan y se hace un control de cumplimiento . El Ingreso Mínimo Vital nació en un momento en el que la propia Comisión Europea se dio cuenta de que en España había una protección asimétrica en lo que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, la inclusión y, sobre todo, contra la pobreza infantil. Era una prestación que nació para ser complementaria, porque en estos desafíos de luchar contra la pobreza somos corresponsables las administraciones. No solamente es una responsabilidad del Gobierno de España. Y lo que está pasando con el Ingreso Mínimo Vital es que estamos viendo como comunidades autónomas gobernadas por el PP están dejando morir sus rentas mínimas. Están ahorrando una importante cantidad de millones que no los están destinando a políticas sociales, sino que los están destinando, por ejemplo, a bajar los impuestos a quienes más tienen. Es importante también ser conscientes de que el Ingreso Mínimo Vital tiene fundamentalmente rostro de mujer, muchas veces mujeres con hijos a cargo.

¿Desincentiva la búsqueda de empleo?

— Que tenga la ciudadanía la garantía de que en el Ministerio incorporamos la evaluación constante a las políticas. De hecho, tenemos un laboratorio de políticas sociales donde, desde la evidencia científica, estamos viendo qué funciona y qué no a la hora de poder salir de la exclusión. Esa es la manera de proceder, el evaluar constantemente el gasto público, el ser muy rigurosos y el saber qué políticas funcionan y qué políticas no funcionan. Cuando el país avanza en derechos, avanza para el conjunto de trabajadores.

¿Ha descartado la antigua residencia de San Juan de Sahagún, en Puente Ladrillo, como centro de acogida de inmigrantes?

—Son muchísimas las prestaciones que se pueden ofrecer en nuestros centros, son muchísimos los usos y no hay ninguna decisión tomada en ese sentido todavía.

En Salamanca tiene otro edificio que dentro de muy poco quedará sin uso, que es el antiguo Hospital Virgen de la Vega, ¿tiene previsto enajenarlo, cederlo a otra administración pública o darle otro uso?

—El diálogo con las administraciones es constante y lo que sí que le puedo decir es que la política que llevamos a cabo siempre es de un uso eficiente de los recursos, de ser una administración cercana, de prestar el mejor servicio a la ciudadanía desde el punto de vista de la excelencia y de aprovechar los espacios, pero no hay ninguna decisión tomada todavía.

¿El reparto de los menores extranjeros no acompañados, menas, ha acabado en el Tribunal Constitucional porque varias comunidades, alguna del PSOE como Castilla La Mancha, consideran que no se ha hecho con criterios objetivos?

—Lo que pasa con los menores no acompañados es que hay una clara voluntad de no cumplir la ley por parte de las comunidades gobernadas por el PP. Quiero recordar que el atender a los menores es competencia de las comunidades y están practicando una insumisión en una responsabilidad que es suya. Y voy más allá: ¿qué diferencia hay entre los menores no acompañados, mayoritariamente del norte de África, con los más de 30.000 menores ucranianos, casi 7.000 no acompañados, que vinieron a España tras la invasión de Putin, donde las comunidades dieron lo mejor de sí mismas para atenderlos? Espero que no sea una cuestión de color de piel y de racismo.

¿Cómo ha encajado que su padrino político, Santos Cerdán, esté en la cárcel acusado de corrupción?

—Es muy importante la respuesta que se da desde cualquier atisbo por parte de las distintas fuerzas políticas. Fíjese la manera en la que ha respondido el PSOE, con rapidez, con colaboración total con la justicia y poniendo encima de la mesa un pacto contra la corrupción, porque la corrupción nos hace daño a todos. Yo me pongo en el lugar de la ciudadanía y soy consciente del daño que hacen este tipo de noticias. Pero fíjese el daño que hace el conocer que un ministro de Hacienda haya podido hacer leyes ad hoc para beneficiar los intereses de unos pocos y haciendo daño a nuestro bien más preciado que es la Hacienda. Mire la reacción bien distinta que hemos visto por parte de otras formaciones. Estoy orgullosa de la respuesta que ha dado mi partido.

Me refiero a cómo le ha afectado a nivel personal.

—Recomponiéndome del impacto personal, pero orgullosa de unas siglas que han respondido con contundencia.

¿Pensaba también que era inocente?

—Será la Justicia quien determine eso.

¿Y ahora pondría la mano en el fuego por otra compañera, también muy cercana, como María Chivite?

—María Chivite es una presidenta honesta que está rindiendo cuentas a la ciudadanía todos los días.