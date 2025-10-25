Compromiso y eficiencia por una Salamanca más sostenible

Una baldeadora GNC de FCC Medio Ambiente en el entorno de la Catedral de Salamanca y casco histórico.

El compromiso con la sostenibilidad avanza con fuerza en Salamanca. FCC Medio Ambiente impulsa una transformación tecnológica sin precedentes en la provincia, reforzando su liderazgo en la gestión de servicios urbanos y su apuesta por un futuro más limpio y eficiente. La combinación de innovación, energía verde y responsabilidad ambiental está convirtiendo a Salamanca en un referente de modernidad y respeto por el entorno.

Aire limpio con ColdOx

Una de las actuaciones más destacadas de FCCMedio Ambiente es la instalación de un sistema de tratamiento de aire con reactor UV y filtros de carbón activado en la nave de Fracción Orgánica de Residuos Sólidos del Centro de Tratamiento de Residuos.

Gracias a esta innovadora instalación, FCC Medio Ambiente da un salto cualitativo en el control de emisiones y olores generados durante el tratamiento de residuos orgánicos, un aspecto clave para el bienestar de los trabajadores y de los municipios cercanos.

El sistema, basado en la tecnología ColdOx, combina oxidación avanzada mediante ozono y radiación ultravioleta con la adsorción en lechos de carbón activado. Este proceso permite eliminar de manera muy eficaz los compuestos orgánicos volátiles (VOC) y reducir drásticamente los olores, mejorando la calidad del aire dentro y fuera de la instalación.

Además de cumplir con los más altos estándares medioambientales, la nueva tecnología refuerza el compromiso de FCC Medio Ambiente con la innovación aplicada a la sostenibilidad. La compañía demuestra así que la ingeniería ambiental es una herramienta esencial para proteger la salud pública y minimizar el impacto de la actividad humana.

Una planta de envases automatizada y más eficiente

La apuesta tecnológica de FCC Medio Ambiente también se refleja en la renovación integral de la planta de separación de envases ligeros de la provincia, dentro del nuevo contrato de recogida y limpieza viaria de Salamanca. La modernización ha supuesto la automatización completa del proceso de clasificación, permitiendo un tratamiento más rápido, seguro y de mayor calidad.

Gracias a esta actualización, la planta puede procesar hasta 4,5 toneladas por hora con la máxima eficiencia. Las nuevas líneas incorporan separadores ópticos de doble y triple canal, separadores magnéticos e inductivos y un sistema automatizado de transporte y almacenamiento de materiales. Esto garantiza una clasificación precisa de los residuos procedentes del contenedor amarillo —plásticos, briks, metales férricos y aluminio— y una mayor recuperación de materiales reciclables.

La automatización no solo mejora el rendimiento y la calidad del servicio, sino que reduce la manipulación manual, incrementando la seguridad laboral y optimizando los recursos energéticos. Con esta modernización, FCC Medio Ambiente consolida su papel como motor de la economía circular en Salamanca.

Movilidad sostenible para una ciudad más limpia

El compromiso con el medio ambiente se extiende también a la movilidad. Dentro del nuevo contrato de limpieza viaria, FCC Medio Ambiente ha renovado por completo su flota, apostando por vehículos menos contaminantes y silenciosos.

Actualmente, el 93 % de los vehículos del servicio cuenta con etiqueta ECO o Cero emisiones, situando a Salamanca entre las ciudades con una de las flotas más sostenibles del país. Los nuevos vehículos funcionan principalmente con electricidad y gas natural comprimido (GNC), reduciendo notablemente las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos.

Entre los modelos más representativos se encuentran las barredoras eléctricas del servicio nocturno, las furgonetas de los capataces, el vehículo urbano Twizzy y los 14 Goupil eléctricos destinados al servicio de barrido. Estas unidades no solo disminuyen las emisiones, sino también el ruido urbano.

Innovación y sostenibilidad: un compromiso real

Cada una de estas actuaciones refleja la visión de futuro de FCC Medio Ambiente, una empresa que ha hecho de la innovación tecnológica su herramienta más eficaz para avanzar hacia la sostenibilidad. Los nuevos sistemas implantados en Salamanca no se limitan a modernizar los servicios urbanos: son una inversión directa en bienestar ciudadano y en preservar entorno natural.

La compañía entiende que la gestión eficiente de los residuos y la movilidad limpia son pilares fundamentales en la transición hacia ciudades más inteligentes y sostenibles. Por ello, FCC Medio Ambiente continúa desarrollando soluciones que combinan tecnología, ahorro energético y respeto medioambiental a partes iguales.

En un contexto global donde la sostenibilidad es una prioridad, FCC Medio Ambiente demuestra que la innovación puede ser la vía más eficaz para alcanzar un equilibrio entre progreso y respeto al entorno. Cada mejora técnica —desde la purificación del aire hasta la automatización del reciclaje o la electrificación del transporte— refuerza su compromiso con Salamanca y con las generaciones futuras.

FCC Medio Ambiente presta servicios e impulsa un modelo de ciudad más eficiente, responsable y preparada para los retos del siglo XXI. Y lo hace con una convicción firme: la sostenibilidad y la innovación son, hoy más que nunca, el motor del futuro de Salamanca.

