Cómo reclamar el dinero de las multas del confinamiento

Los ciudadanos de Salamanca afectados por las multas del segundo estado de alarma no tendrán que realizar trámites administrativos para gestionar la devolución, si no que será la propia administración la que realizará el trámite de anulación o reembolso que en cada caso proceda. La decisión de la Junta de llevar a cabo la devolución está avalada por sus Servicios Jurídicos, quienes han ratificado el archivo de las denuncias, la revocación de las sanciones impuestas durante ese periodo y la devolución de lo abonado con intereses si se ha pagado. En el conjunto de la Comunidad el montante de las multas asciende a 11,8 millones de euros, ya que son más de 39.000 los expedientes sancionadores que quedan sin efecto tras la decisión de la Junta. En el caso de Salamanca, la administración regional todavía no ha hecho un cálculo de cuánto tendrá que devolver de lo que ya se ha pagado, ya que las más de 4.300 denuncias se encuentran en diferentes estados de tramitación.