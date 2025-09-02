Comienza la renovación de tuberías para evitar reventones en siete calles del barrio Vidal

Carlos Rincón Martes, 2 de septiembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha emprendido las obras de renovación de 553 metros de tuberías en siete calles en el barrio Vidal. Los trabajos destinados a reducir el número de reventones que se registran en la zona afecta a Carpinteros, Cuchilleros, Curtidores, Pescadores, Tapiceros, Vidrieros y Joyeros. Por esta última se han iniciado precisamente los trabajos que cuentan con un presupuesto de adjudicación de 189.992 euros.

Estos trabajos se suman a los ejecutados en el Camino de las Aguas, en la avenida de San Agustín y en el bulevar de Jesús García en Pizarrales, así como la urbanización del barrio La Vega y de la calle Gran Capitán. Cabe recordar que este año ya se han renovado las redes de agua en Chamberí y próximamente comenzarán más obras en los barrios Blanco, Centro, El Rollo, Garrido y Pizarrales. En total, el Ayuntamiento renovará este año 11.544 metros de tuberías en 69 calles de 10 barrios con una inversión total de casi 3,7 millones de euros. En el caso de Vidal, son 553 metros lineales de antiguas canalizaciones los que se sustituirán por otras de fundición dúctil.

La renovación de tuberías ya comprometida durante el actual mandato supera los 15,6 kilómetros de longitud en 74 calles con una inversión total en torno a 4,8 millones de euros. Esta fuerte inversión del Ayuntamiento de Salamanca se suma a la ejecutada durante el mandato anterior, cuando se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles de la ciudad con una inversión total superior a 8,7 millones de euros.