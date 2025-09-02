Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras de renovación de redes en la calle Joyeros. OBES

Comienza la renovación de tuberías para evitar reventones en siete calles del barrio Vidal

Empieza por Joyeros y continuará por Carpinteros, Cuchilleros, Curtidores, Pescadores, Tapiceros y Vidrieros

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:47

El Ayuntamiento ha emprendido las obras de renovación de 553 metros de tuberías en siete calles en el barrio Vidal. Los trabajos destinados a reducir el número de reventones que se registran en la zona afecta a Carpinteros, Cuchilleros, Curtidores, Pescadores, Tapiceros, Vidrieros y Joyeros. Por esta última se han iniciado precisamente los trabajos que cuentan con un presupuesto de adjudicación de 189.992 euros.

Estos trabajos se suman a los ejecutados en el Camino de las Aguas, en la avenida de San Agustín y en el bulevar de Jesús García en Pizarrales, así como la urbanización del barrio La Vega y de la calle Gran Capitán. Cabe recordar que este año ya se han renovado las redes de agua en Chamberí y próximamente comenzarán más obras en los barrios Blanco, Centro, El Rollo, Garrido y Pizarrales. En total, el Ayuntamiento renovará este año 11.544 metros de tuberías en 69 calles de 10 barrios con una inversión total de casi 3,7 millones de euros. En el caso de Vidal, son 553 metros lineales de antiguas canalizaciones los que se sustituirán por otras de fundición dúctil.

La renovación de tuberías ya comprometida durante el actual mandato supera los 15,6 kilómetros de longitud en 74 calles con una inversión total en torno a 4,8 millones de euros. Esta fuerte inversión del Ayuntamiento de Salamanca se suma a la ejecutada durante el mandato anterior, cuando se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles de la ciudad con una inversión total superior a 8,7 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital
  2. 2 Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
  3. 3 Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
  4. 4 El tradicional plato salmantino con más de un millón y medio de visualizaciones que «quita la resaca»
  5. 5 El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»
  6. 6 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  7. 7 Un QR para calcular los tiempos en el Hospital: «¿Cuánto tarda mi análisis?»
  8. 8 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  9. 9 Grandes contrastes en las colas de espera del autobús metropolitano: «A mis hijos les ha llegado y a mí no»
  10. 10 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 1 de septiembre?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Comienza la renovación de tuberías para evitar reventones en siete calles del barrio Vidal

Comienza la renovación de tuberías para evitar reventones en siete calles del barrio Vidal