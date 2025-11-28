Comienza una era más sostenible para el sector del cerdo ibérico

EÑE Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:48 Compartir

El sector del cerdo ibérico, clave en la economía agroalimentaria de Salamanca y suroeste peninsular, se adentra en una etapa de transformación gracias al proyecto GO IBERVAL. Esta iniciativa nace para revalorizar los coproductos y subproductos del cerdo ibérico, convirtiéndolos en recursos de alto valor añadido mediante nuevas tecnologías y procesos más sostenibles.

Del residuo al recurso

IBERVAL parte de una premisa clara: el cerdo ibérico posee características únicas que lo diferencian del cerdo blanco, especialmente en su perfil lipídico, más rico en grasas saludables como el ácido oleico. Gracias a este potencial natural, coproductos tradicionalmente infrautilizados, como grasa o piel, se convierten en ingredientes de interés para sectores como la alimentación funcional, cosmética o la industria farmacéutica. Lo que antes se concebía como un sobrante se proyecta ahora como una materia prima de alta demanda.

Proyecto con raíces en Salamanca

El Grupo Operativo está liderado por ASOMAEX (Asociación de Mataderos de Extremadura) y cuenta con seis entidades estratégicas del sector, entre ellas MAGUISA (Matadero Guijuelo), lo que otorga a Salamanca un papel protagonista dentro de la iniciativa. Junto a estas organizaciones participan, Jamón y Salud, CIBEX, Mazafra, IBERCOM, COVAP, así como INNEARA, ARRAM Consultores y la Universidad de Extremadura como miembros subcontratados, que aportan rigor científico y técnico.

Esta actuación cuenta con una ayuda total de 598.303,41 €, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea y en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 23/27.

Innovación y sostenibilidad

El trabajo de IBERVAL avanza en paralelo a tres grandes líneas de acción que se integran de manera fluida: la identificación precisa de los coproductos con mayor potencial de valorización, la selección de tecnologías punteras para su transformación y el diseño de protocolos industriales que permitan llevar estos desarrollos a la práctica real del sector. Todo ello persigue incrementar el valor económico de los subproductos, reducir los residuos generados y ampliar las oportunidades de mercado para mataderos y salas de despiece.

Impacto que trasciende la industria

Las expectativas del proyecto van más allá de la mejora técnica. IBERVAL representa una oportunidad para reforzar la sostenibilidad de la industria del ibérico, fomentar la economía circular y generar nuevas líneas de negocio que aporten estabilidad y competitividad a un sector profundamente arraigado en territorios como Guijuelo, Los Pedroches o las principales comarcas productoras de Extremadura. El periodo de ejecución, de mayo de 2024 a abril de 2027, permitirá consolidar una metodología de trabajo que pueda convertirse en referencia nacional.

GO IBERVAL demuestra que es posible unir tradición, innovación y sostenibilidad e impulsa un modelo productivo más eficiente y respetuoso con el entorno. Además, el proyecto aspira a situar al sector en la vanguardia tecnológica y económica, reforzando su prestigio dentro y fuera de nuestro país.

