Comienza el asfaltado: cortes y desvíos desde este lunes en la capital Las tareas previas obligan a estrechar el puente Felipe VI este lunes y el martes, San Antonio

Belén Hernández Salamanca Lunes, 25 de agosto 2025, 12:36

Las labores previas a la campaña de asfaltado han comenzado este lunes en el puente Felipe VI con el levantamiento de tapas, lo que ha reducido a un carril el tráfico en dirección de salida de la ciudad.

El martes continuarán estas mismas labores en el paseo de San Antonio, entre Canalejas y la calle San Francisco Javier, donde también se producirán estrechamientos en la calzada.

A partir del miércoles se producirán cortes y desvíos en Arroyo de Santo Domingo y en el puente Felipe VI por el desarrollo de trabajos de fresado, mientras que el jueves la zona afectada será la del paseo del Doctor Torres Villarroel, desde la glorieta de Santiago Martín «El Viti» hasta la de la UDS en sentido entrada de la ciudad.

El viernes será la céntrica vía de María Auxiliadora la que acoja estas tareas que afectarán al tráfico.

Cabe recordar que los trabajos de refuerzo del firme afectan en la campaña de este año a 35 calles, avenidas y glorietas de 18 barrios de la ciudad, para un total de 71.847,76 metros cuadrados de superficie.

Estas actuaciones, encaminadas a mejorar las calzadas cuya capa de rodadura se encuentra deteriorada debido principalmente por el envejecimiento y el paso del tiempo, suponen una inversión de 594.793,54 euros.

Los trabajos se llevarán a cabo en los barrios Comuneros-Alamedilla (paseo de San Antonio), Delicias (calle Ecuador), El Carmen (calle Mediterráneo), El Rollo (calle Colombia), El Zurguén (avenida de la Virgen del Cueto), Fontana (Puente de Felipe VI y paseo del Tormes), Huerta Otea (calles John Dalton, Fernando Población, Francisco Bernis y Juan Maluquer), Labradores (calle María Auxiliadora), Oeste-Carmelitas (calles Mallorca, León Felipe y Doctor Jaime Vera), Pizarrales (calle Luz), Salesas (paseo del Doctor Torres Villarroel), San Bernardo (avenida de Maristas), San Cristóbal-Las Claras (calles San Justo y Grillo, plaza de Bretón), San Esteban (calle Rosario y Arroyo de Santo Domingo), San José (avenida de Hilario Goyenechea, Glorieta de Leonardo Da Vinci, Vía Helmántica y calle Maestro Serrano), Santo Tomás (calle Imperial), Úrsulas-San Marcos (calles Arriba, Abajo y Sorias, Campo de San Francisco y plaza de la Cruz Verdadera) y Vidal (calle Emigdio de la Riva y plaza de Vidal).