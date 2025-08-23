«El comercio físico va a la baja, el cliente lo compra todo online» «Hace años, las rebajas de verano eran un mes. Ahora estamos prácticamente todo el verano«, señala el propietario de un comercio

M. R. Salamanca Sábado, 23 de agosto 2025, 18:41 Comenta Compartir

Jesús Ayuso es el propietario de una zapatería de la calle Toro desde hace más de 45 años. Cuenta a este medio que la temporada de rebajas de este verano ha sido «bastante peor» que la del pasado año, una perspectiva que también comparten otros profesionales del sector. También confirma que el perfil de cliente que acude a su tienda «cada vez es más mayor». «El año en general va peor, las expectativas no se han cumplido y cada vez vendemos menos. El comercio va a la baja, la gente compra todos los productos online y nos sentimos muy golpeados. Es un desastre», explica. El «aluvión» de descuentos todo el año también influye en la repercusión actual de las rebajas. «Hace años, las rebajas de verano eran un mes. Ahora estamos prácticamente todo el verano, los tres meses... y se ofrecen descuentos a partir de diciembre y hasta marzo. Hablamos de que la mitad del año estamos prácticamente de rebajas», reconoce. Según el comerciante, además de este cambio en los hábitos de consumo que afecta negativamente al sector, también influyen las altas temperaturas, las restricciones de movilidad y la escasez de aparcamiento en el centro.

«La campaña ha sido muy floja respecto a otros años. La primera semana fue muy buena, pero en julio ha estado la cosa muy parada», explica Aurora Pérez, responsable de una tienda salmantina de cosméticos. Reconoce también que los clientes de esta campaña de rebajas han sido mayoritariamente extranjeros. «Las rebajas son más para excusiones de italianos, excursiones que han venido a la ciudad y ese tipo de turismo. El salmantino compra mucho menos en la campaña de verano que en la de Navidad», explica.

En la tienda de al lado, la dependienta otro establecimiento salmantino confirma también que la campaña ha sido «muy flojita»: «El goteo es continuo, pero los clientes de media han gastado mucho menos. El motivo puede ser la situación que afronta la economía», explica. La profesional confirma también que el mes de julio ha sido peor en ventas que la campaña pasada.

Meri Rico, la responsable de una tienda textil del centro, añade también que las mañanas han sido más fuertes que las tardes, probablemente por las altas temperaturas.

Temas

Comercio

Verano

Rebajas