Colores por nivel de prioridad en Urgencias para guiar al paciente Puede contribuir a que el paciente tome conciencia de su gravedad, su posible demora y valore acudir a las urgencias de Primaria

Javier Hernández Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:58

El Hospital ha puesto en marcha un nuevo sistema de colores para organizar sus Urgencias. Desde hace dos meses, las salas de espera, consultas y zonas de camas están señalizadas con colores que corresponden al nivel de prioridad asignado al paciente en el triaje.

De este modo, pacientes y acompañantes sabrán desde el principio a qué zona deben dirigirse y se evitarán confusiones en los pasillos. También los profesionales podrán localizar con más rapidez a cada enfermo. «Con el traslado al nuevo hospital pasamos a unas instalaciones mucho más amplias y muy similares entre sí. Hasta hace poco, entrabas en Urgencias y no sabías a dónde ir: todo era blanco y uniforme», explica Rubén Cañizares, enfermero de la Unidad de Calidad.

El sistema utilizado para reorganizar las Urgencias ha sido el denominado 'triaje Manchester', clasifica a los pacientes en cinco niveles de urgencia y los asocia a un color. De este modo, si un enfermo es catalogado en el triaje como prioridad 3 -por ejemplo-, se le colocará una pegatina amarilla y deberá dirigirse a la sala de espera claramente marcada con el color amarillo. Del mismo modo, el nivel 1 es rojo, el nivel 2 es naranja y los niveles 4 y 5 se agrupan bajo el color verde. El principal objetivo de esta iniciativa «dar más seguridad a los pacientes» y «mejorar la fluidez de los circuitos de Urgencias», pero desde los grupos de trabajo que lo promueven se considera que también puede ayudar a concienciar sobre el uso responsable del Servicio y aliviar la saturación.

En todas las salas de espera se han instalado pantallas que muestran los tiempos de demora que existe en cada momento en función del nivel de prioridad. Esas mismas pantallas recuerdan al usuario la existencia del SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) en la calle Valencia, que este verano ha estrenado equipo de Rayos X. De esta manera, los pacientes de niveles 4 y 5 -ubicado en las salas verdes- pueden valorar si les merece la pena afrontar esa espera o, por el contrario, acudir a su médico de Familia o a un punto de Atención Continuada de Atención Primaria.

Desde el propio servicio apuntan que el feedback que reciben de los usuarios está siendo positivo. La TCAE e informadora de Urgencias Nieves Sánchez explica que «la gente suele acudir a Información nerviosa y desorientada. Si les dices que su familiar se encuentra en la sala G.III no lo entiende, pero si le dices que acuda a la zona de color amarillo lo va a encontrar fácilmente y con menos nervios».

Arantza Sancho, coordinadora de Enfermería de Urgencias, destaca que «afortunadamente para ellos, todavía hay mucha gente que no conocía las Urgencias del nuevo Hospital y los que están llegando por primera vez lo encuentran de gran ayuda».

El jefe de área de Enfermería, Héctor Gómez, apunta que el nuevo método no es solamente beneficioso para pacientes y acompañantes, también para los propios trabajadores y explica:«Urgencias es un servicio que recibe a muchos profesionales de nueva incorporación y para ellos también va a ser mucho más rápido y fácil adaptarse».