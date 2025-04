El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca acoge la exposición «Vacunando ¡dos siglos y sumando!»

La Gaceta Jueves, 24 de abril 2025, 19:43 | Actualizado 21:17h. Comenta Compartir

Con motivo de la Semana Internacional de la Inmunización de la OMS, se presenta la exposición Vacunando en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Esto coincide además con la próxima publicación de la nueva edición, actualizada y en inglés del libro «Vacunando ¡Dos siglos y sumando!» que estará disponible en acceso abierto en la web de la Universidad. Este libro, publicado por Ediciones Universidad de Salamanca, es una obra de dos farmacéuticos Raquel Carnero y Luis Marcos, con ilustraciones y viñetas con el humor de Íñigo Ansola, que ha servido de base para el Proyecto @Vacunando.

Este proyecto incluye una exposición que ha recorrido nuestro país desde 2019 y un juego de cartas educativo. El Proyecto ha sido galardonado con uno de los Premios Farmacéuticos y ODS del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos entregados en el I Foro de Innovación Social de la Farmacia, por su impacto en la divulgación contribuye a los objetivos de Salud y Bienestar de la OMS, centrados en reducir la mortalidad por enfermedades prevenibles mediante la mejora de las coberturas de vacunación.

El Proyecto @Vacunando comprende también conferencias y charlas educativas en centros escolares e institutos. Con todo ello se ha llegado a más de 275.000 impactos en un público muy amplio, que se ha visto incrementado mediante intervenciones en medios de comunicación y redes sociales (Instagram: @vacunando y Twitter: @vacunando #DosSiglosySumando).

Tras la publicación en 2021 de un libro sobre resistencias a antibióticos, llamado «Antibióticos vs bacterias. De la resistencia al contraataque», publicado por Larousse, los mismos autores han publicado en junio de este año el libro «Lo que no te esperas del sexo». Una cita con las infecciones de transmisión sexual (ITS) de Menoscuarto Ediciones, con el que abordan otro grave problema de salud pública.

Este proyecto de divulgación cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa y con la colaboración de la ONG Farmamundi, con la que espera llegar a muchas más localizaciones. También cuenta con el respaldo de instituciones como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca (USAL), el IBSAL, DivulgaSalamanca y la Fundación Mevefares y a nivel nacional con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. También ha recibido la recomendación de asociaciones como la AEV (Asoc. Española de Vacunología), la AEM (Asoc. Española contra la Meningitis), LASEMI (Soc. Española del Medicamento Individualizado), SEFAC (Soc. Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria), AEFLA (Asoc. Española de Farmacéuticos en Artes y Letras) y Medicina Gráfica.

Tras instalarse de manera totalmente gratuita en más de cien localizaciones entre otras en hospitales, centros de salud, colegios, universidades y vacunódromos en 14 CCAA, vuelve a Salamanca, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, con la novedad de incluir por primera vez un panel sobre vacunas frente a infecciones de transmisión sexual.

Además de este panel, destaca el que recoge la información sobre el nuevo calendario de vacunaciones para toda la vida 2025 del Ministerio de Sanidad y los de «Verdades y mentiras» y «¿Tienes alguna pregunta? Tenemos respuestas», hasta un total de once paneles que abordan los temas más relevantes del libro.

Esta exposición informativa, pensada para el gran público cuenta también con un panel dedicado a las vacunas COVID. Se podrá visitar en el horario de apertura del COFSA hasta el 22 de mayo en la sala HYGEA.

