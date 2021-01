Cines Van Dyck abre solo en fin de semana con estrenos de autor y versión original

Este viernes 22 de enero llegan a cartel dos estrenos de autor. Hope aspira a los Oscar por Noruega. Premiada en la última Berlinale, Maria Sødal narra su historia real: la de una artista de mediana edad (Andrea Bræin Hovig) a la que los médicos dan tres meses de vida cuando le detectan un tumor con metástasis en el cerebro. Pero este delicado drama no trata de la enfermedad, sino del amor desatendido . Durante 20 años, su matrimonio se ha mantenido a flote a base de cerrar los ojos, callar y evitar los conflictos, por el bien de sus hijos. Esa huida hacia delante solo ha provocado una enorme distancia con su marido (Stellan Skarsgård). Ahora, con el tiempo en su contra, los dos tienen una última oportunidad de entenderse . De ser directos, abordar los problemas, escucharse, perdonar y, tal vez, reconciliarse .

El Festival de Sevilla concedió el Premio del Público y la Seminci el de Mejor Montaje a este drama histórico con el argentino Nahuel Pérez Biscayart, políglota, camaleónico y recordado por 120 pulsaciones por minuto, premiada en Cannes. La cartelera se completa con In the mood for love, la obra maestra de Wong Kar-wai en su 20º aniversario (se verá en versión original solo el viernes 22), las comedias El inconveniente -candidata a los Goya- y Vacaciones contigo... y tu mujer, y la animación de Los Croods 2. Por supuesto los cines respetan todas las medidas sanitarias, como la desinfección y la reducción de aforo, para garantizar una cultura segura.