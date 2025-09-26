Cinco siglos de la imagen más antigua de la Semana Santa de Salamanca La exposición entorno a la historia del Cristo de la Agonía Redentora, compuesta por 70 elementos, se puede visitar en la Torre de los Anaya hasta el 25 de octubre

La imagen más antigua de la Semana Santa de Salamanca celebra sus cinco siglos de existencia con una exposición en la Torre de los Anaya. En ella, se hace un recorrido por los últimos cuarenta años de la imagen del Cristo de la Agonía Redentora, que coincide con el momento en el que irrumpe con fuerza en la vida de la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora hasta la actualidad.

La muestra, que se inauguró este viernes, se puede visitar hasta el 25 de octubre y contó con la presencia del alcalde, Carlos García Carbayo, junto al hermano mayor de la cofradía, Roberto Sánchez, y el comisario, Julián Alcántara. Documentación, fotografías, recortes de prensa, memorias de restauraciones, libros, orfebrería, bordados, ornamentos procesionales, dibujos, óleos, una reproducción de la procesión en miniatura, estampas antiguas y el propio Cristo de la Agonía conforman los 70 elementos de esta cuidada exposición.

La exposición está dividida en tres partes: el Cristo y su cofradía, la procesión, con un audiovisual que recoge parte de estos últimos cuarenta años y el Poeta ante la Cruz, junto a la obra artística realizada alrededor del Cristo de la Agonía.

«El propósito que perseguimos con este V Centenario que estamos celebrando es el de reafirmar, entre otras muchas cosas, la raíz salmantina sobre la que se sustenta esta pieza desde hace al menos 500 años», recordó Roberto Sánchez, alegando que esta exposición también es «un homenaje y un agradecimiento a quienes han sido custodios de esta imagen a lo largo de su historia».

El comisario de la exposición, Julián Alcántara narró cómo fue el trabajo previo de recabar información antes de llegar a la exposición. «Encontré algo que nos remontaba al año 1572 exactamente, que era un relato de un peregrino curioso donde hacía referencia a que la imagen del Cristo se encontraba en el Convento de las Madres Isabeles, lugar en el que se ubicó hasta 1836, cuando se trasladó a la Catedral para salvarse de la Desamortización de Mendizábal», relató. «Con toda la información que teníamos, hemos intentado realizar un recorrido que sea agradable», apuntó.

Por su parte, García Carbayo destacó que esta muestra es una oportunidad única para «reflexionar sobre la hondura de lo que significa que una talla haya acompañado durante 500 años la vida espiritual de un pueblo», resaltando la presencia de esta imagen en la madrugada del Jueves Santo.