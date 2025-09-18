Las cifras del suicidio en Salamanca: 27 muertes en 2024 y 350 llamadas al mes al Teléfono de la Esperanza Salamanca celebrará este domingo el Día Internacional por la Prevención del Suicidio

El Teléfono de la Esperanza de Salamanca celebrará este domingo —con retraso por las Ferias— el Día Internacional contra el Suicidio y encenderá 27 velas por las 27 personas que se suicidaron en Salamanca durante el pasado año.

«Celebraremos un acto en la Plaza del Liceo, a las 20:30, y encenderemos velas por las personas que se suicidaron, pero también por aquellas que lo intentaron», explicó María del Carmen Igea.

El Teléfono de la Esperanza de Salamanca (923 22 11 11) atendió durante el primer semestre del año un total de 2.000 llamadas de personas que buscaban apoyo antes de dar un paso fatal: «Cuando alguien no tiene razones para vivir o no sabe cómo reestructurar su vida y nos llama, no lo hace porque quiera dejar de vivir, sino porque quiere dejar de sufrir. Nuestros voluntarios escuchan a esa persona y, después, se elaboran pequeñas herramientas para ver si se puede suavizar o calmar ese dolor», explican.

María del Carmen Igea, Myriam Ruano y Rosalía Rodríguez detallaron que, pese al auge de buscar apoyo psicológico y hacer terapia con inteligencia artificial, el recurso del Teléfono de la Esperanza no ha reducido su actividad, sino «al contrario». «Además de las 2.000 llamadas atendidas, procedentes incluso de otros países, nuestro chat ha dado respuesta a muchos jóvenes que prefieren relacionarse con nosotros por este medio porque están acostumbrados a ese tipo de conversaciones», recalcan.

El perfil de la persona que se pone en contacto con el Teléfono de la Esperanza es «muy variopinto». «Llama gente de todas las edades, pero en un porcentaje muy alto tienen algo en común, que es la soledad no deseada. Hay personas que están muy solas y necesitan hablar. Necesitan que alguien les dé una esperanza. Creo que la soledad es la enfermedad más grande de la vida social», afirma Myriam Ruano.

Las estadísticas que maneja la organización señalan que, cuando los hombres verbalizan la intención de suicidarse, la ejecutan en mayor medida que las mujeres, mientras que ellas tienden más a pedir ayuda.

La voluntaria Ramoni Ledesma puso el foco en la necesidad de «aumentar los medios y recursos para poder brindar una atención integral a la salud mental y ayudar a las familias, que están desprotegidas cuando tienen un caso, porque no saben cómo ayudar a una persona con ideas suicidas», concluyó.

