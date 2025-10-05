Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la marcha en Salamanca.
Imagen de la marcha en Salamanca. M.B.

Cientos de personas se manifiestan en Salamanca en apoyo del pueblo palestino

La marcha recorrió las calles de la ciudad con consignas a favor de la resistencia y en contra del papel de Europa en el conflicto

M. B.

Salamanca

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:47

Cientos de personas se han manifestado en la tarde de este domingo en el centro de Salamanca para mostrar su apoyo al pueblo palestino y exigir el fin de la violencia en Gaza.

La manifestación, que partió sobre las 20.00 horas desde la Gran Vía, recorrió la avenida de Mirat y la calle Zamora hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se corearon consignas como «No es una guerra, es un genocidio», «Israel asesina, Europa patrocina» o «Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá».

Los participantes denunciaron lo que consideran una «masacre» y reclamaron el cese del apoyo europeo a Israel. La movilización, convocada por colectivos solidarios y organizaciones sociales, transcurrió de forma pacífica bajo un amplio despliegue de pancartas, banderas palestinas y mensajes de rechazo al sionismo.

