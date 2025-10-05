Cientos de personas se manifiestan en Salamanca en apoyo del pueblo palestino La marcha recorrió las calles de la ciudad con consignas a favor de la resistencia y en contra del papel de Europa en el conflicto

M. B. Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 21:47 Comenta Compartir

Cientos de personas se han manifestado en la tarde de este domingo en el centro de Salamanca para mostrar su apoyo al pueblo palestino y exigir el fin de la violencia en Gaza.

La manifestación, que partió sobre las 20.00 horas desde la Gran Vía, recorrió la avenida de Mirat y la calle Zamora hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se corearon consignas como «No es una guerra, es un genocidio», «Israel asesina, Europa patrocina» o «Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá».

Los participantes denunciaron lo que consideran una «masacre» y reclamaron el cese del apoyo europeo a Israel. La movilización, convocada por colectivos solidarios y organizaciones sociales, transcurrió de forma pacífica bajo un amplio despliegue de pancartas, banderas palestinas y mensajes de rechazo al sionismo.

Temas

europa

Israel

Salamanca