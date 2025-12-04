Cientos de cirugías en el aire pese a que «se han duplicado los servicios mínimos»

La huelga médica de la próxima semana hace que cientos de cirugías programadas para esas fechas en el Hospital Universitario de Salamanca estén en el ... aire.

Se trata de una incertidumbre en la que el gran perjudicado es el paciente —que no sabe si su operación se llevará a cabo o no—, pero en la que la dirección del Complejo Asistencial poco puede hacer.

Fuentes hospitalarias consultadas por este diario explican que no pueden llamar a los pacientes para avisarles de la cancelación de su operación «porque nadie sabe si esos médicos harán huelga ese día», pero tampoco pueden preguntarle a los facultativos si tienen intención de ejercer su derecho a la huelga «porque se incurriría en una ilegalidad».

Desde el sindicato CESM confirman que no está permitido preguntar ni presionar a los especialistas sobre si harán huelga. «El Hospital de Salamanca envía todas las semanas médicos a Ávila y desde allí han preguntado si piensan acudir la próxima semana, pero no está permitido hacerlo. El médico puede decidir esa misma mañana si acude a trabajar o si ejerce la huelga», explica Ángel Bajo.

El presidente de CESM en Salamanca considera que existe una notable diferencia entre esta huelga y las dos anteriores convocadas a lo largo de 2025: «Los servicios mínimos que se han marcado son bastante más amplios que en las anteriores ocasiones. Son prácticamente el doble y, además, se ha reforzado especialmente la parte quirúrgica». Bajo explica que la cifra de médicos que tienen que estar disponibles durante los días de huelga y que se ha publicado en el Bocyl no específica a qué servicios pertenecen, pero los sindicatos apuntan que «a los anestesiólogos les han puesto unos mínimos que pueden ser el doble, o el triple, que la última vez, y en la mayoría de servicios de cirugía también habrá mucha más gente trabajando».

Bajo reflexiona sobre el impacto del paro que se realizará en toda España contra la ministra de Sanidad: «En la anterior huelga, de los 25 quirófanos que tiene el Hospital de Salamanca solo funcionaron 4. Esta vez creemos que van a funcionar más quirófanos, pero es evidente que hay cirugías, al igual que consultas, que se van a suspender y no es posible anticipar a quién le va a afectar».