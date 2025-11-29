«China une lazos con Salamanca» La comunidad china en Salamanca vive esta semana una de las más activas del año culturalmente gracias a las programaciones del Insituto Confucio de la Universidad y de la Asociación de Estudiantes Chinos

El presidente de la Asociación de Estudiantes Chinos en Salamanca y Ávila ha organizado para hoy el XII concurso de canto en el Juan de el Enzina.

Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025

La comunidad china de Salamanca vive una de sus semanas más activas del año gracias a la programación del Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca y de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Salamanca y Ávila. El primero ha organizado conferencias y actividades culturales, mientras que la asociación organiza la 12ª edición del tradicional Concurso de Canto.

El programa se abre con dos conferencias impartidas por el profesor Wú Tiānyuè, de la Universidad de Pekín, especialista en filosofía clásica y medieval. La primera, titulada 'Can machines be persons?', tendrá lugar el 3 de diciembre a las 12:00 horas en la Sala Cultural Yǎzhù (Fonda Veracruz). La segunda, 'Augustine on Mirror Image and Self-Knowledge', se celebrará el 4 de diciembre a las 17:00 horas en la Sala de Juntas 104B del Edificio FES, en el Campus Unamuno. Ambas sesiones se desarrollarán en inglés y buscan fomentar el intercambio académico entre España y China.

El impulso cultural de la comunidad china se refuerza además con la actividad constante de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos, que representa a una comunidad universitaria compuesta por más de 400 estudiantes matriculados en grado, máster y doctorado. La asociación organiza a lo largo del año diversos programas, entre los que destacan el intercambio lingüístico chino–español, que se celebra cada miércoles en el Café Bécquer; el programa de radio 'Babel Chino', emitido los martes en RadioUSAL; las clases culturales de China en colegios de Salamanca, en colaboración con el Ayuntamiento; y su participación anual en la Semana Cultural de Estudios de Asia Oriental de la Facultad de Filología. Además, presta apoyo a numerosos estudiantes chinos que llegan a la ciudad para estudiar español en academias y Cursos Internacionales antes de continuar su formación en otras ciudades españolas.

El punto culminante de esta semana será la celebración de la 12ª edición del Concurso de Canto, que tendrá lugar este sábado en el Teatro Juan del Encina. El certamen contará este año con 11 participantes, incluido un dúo, que interpretarán tanto canciones chinas actuales como temas españoles. El concurso nació hace más de una década como una actividad destinada a enriquecer la vida de los estudiantes chinos en Salamanca y, con el tiempo, se ha convertido en un espacio de intercambio cultural abierto a jóvenes de distintas nacionalidades.

Según explica Xu Jinjing, presidente de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos: «Estas actividades permiten que los estudiantes chinos se integren mejor en la vida universitaria y que la ciudadanía salmantina conozca una faceta más cercana y cotidiana de la cultura china». La proximidad temporal de las conferencias del Instituto Confucio con la celebración del concurso musical consolida una semana marcada por la difusión cultural, el diálogo académico y la participación estudiantil.

Con este conjunto de iniciativas, tanto el Instituto Confucio como la Asociación de Estudiantes refuerzan su papel como agentes activos en la vida cultural de Salamanca y contribuyen a estrechar los lazos entre China y la comunidad universitaria.