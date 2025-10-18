Cerca del «cero crías» en las colonias felinas de la ciudad Desde 2022, se han esterilizado el 86% del total de los animales. Objetivo: llegar al 100% técnico a finales del 2026

Desde el año 2022, cuando se puso en marcha el servicio de control y esterilización de las colonias felinas, se han esterilizado 780 gatos pertenecientes a los distintos grupos repartidos por la ciudad. Se trata del 86% de los cerca de 900 animales contabilizados, según fuentes municipales.

El objetivo ahora es alcanzar, a finales del próximo año, el 100% técnico de esterilización, en el que no se incluirían los animales de reciente incorporación a las colonias tras haberse escapado o haber sido abandonados.

Este hito se conseguirá con el nuevo contrato de gestión de las colonias que el Ayuntamiento está a punto de licitar, un servicio que desde el año pasado también incluye la impartición de cursos de formación a las personas responsables de alimentar a los gatos callejeros. Se trata de voluntarios que se instruyen para conocer qué comen los felinos y qué tipo de alimentos son los más adecuados.

También reciben formación sobre cómo tratar a estos animales callejeros, desconfiados y que pueden llegar a morder o arañar si se sienten intimidados.

En cuanto a la alimentación, los cuidadores deben ser conscientes de que los felinos se nutren mejor con pienso seco que con húmedo, y que este último debe ofrecerse únicamente en los horarios estipulados para evitar que la comida atraiga a otros animales, como roedores, y genere un problema de salud pública.

Sobre el objetivo de esterilizar a todos los miembros de las 49 colonias registradas en la ciudad, se trata de una meta difícil de alcanzar al 100%, tal y como reconocen desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca.

«Los ayuntamientos no dan abasto para la cantidad de gatos que hay. Lograr la esterilización total es un proceso complejo que requiere muchos recursos», señaló en su día Antonio Rubio, presidente de la entidad que representa a los profesionales.

«Es necesario capturar a los animales uno a uno y, después, realizar un control sanitario. Todo esto implica tiempo, dinero y personal», continúa Rubio, quien subraya que, a la vez, las colonias felinas constituyen una gran estrategia para controlar a los gatos silvestres.

«Es inevitable que existan colonias de gatos y, si no están controladas, pueden ocasionar problemas de salud animal y pública. Sin embargo, bien reguladas permiten reducir la población de forma ética. Todavía queda mucho por hacer, sobre todo en materia de divulgación: hace falta que los vecinos respeten las colonias y sepan qué pueden hacer y qué no», añade el veterinario salmantino.