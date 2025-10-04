El Centro de Transportes de Salamanca acelera su transición energética CETRAMESA tiene en sus instalaciones cientos de paneles solares para autoconsumo, dispone de luminarias led y además, ofrecerá a sus usuarios, dentro su apuesta por la sostenibilidad, dos cargadores eléctricos para camiones, un sistema pionero en la provincia salmantina

EÑE Sábado, 4 de octubre 2025, 06:17 Compartir

El Centro de Transportes de Salamanca se consolida como un referente en sostenibilidad y servicios para la logística en Castilla y León. La entidad ha reforzado en el último año su apuesta por la innovación energética con nuevas infraestructuras y medidas de eficiencia que responden a las demandas de un sector en plena transformación.

Entre las principales novedades destaca la próxima puesta en funcionamiento de dos cargadores eléctricos para camiones, una infraestructura pionera en la provincia que permitirá a los transportistas de larga distancia disponer de soluciones de recarga adaptadas a vehículos pesados. Con ello, el Centro se adelanta a los cambios regulatorios y tecnológicos que impulsan la electrificación del transporte de mercancías.

La estrategia de sostenibilidad incluye también el aprovechamiento de energía solar en régimen de autoconsumo, ya implantada en las instalaciones. Este modelo reduce la dependencia de fuentes externas, abarata los costes y contribuye a disminuir la huella de carbono de las operaciones que se desarrollan en el recinto.

Otro de los pilares de esta transformación es la gasolinera del Centro de Transportes, que mantiene su posición como una de las más competitivas de la provincia. Sus precios se sitúan entre los más bajos del mercado, sin renunciar a la calidad, garantizada mediante controles analíticos y certificaciones. Para las empresas de transporte supone una combinación difícil de igualar: ahorro y seguridad en el suministro.

La eficiencia energética se ha reforzado además con el cambio completo a luminarias LED de bajo consumo en todo el complejo. Esta actuación reduce de forma significativa el gasto eléctrico y las emisiones asociadas, al tiempo que mejora la calidad de la iluminación en zonas de tránsito y servicio.

El Centro cuenta también con una electrolinera operada por Iberdrola, equipada con cargadores de carga rápida y superrápida para turismos y vehículos comerciales ligeros. Esta infraestructura da respuesta al crecimiento de la movilidad eléctrica urbana e interurbana, cada vez más implantada en empresas y particulares.

El abanico de energías disponibles se completa con la estación de gas natural licuado (GNL) y gas natural comprimido (GNC), que ofrece alternativas limpias y competitivas para flotas de transporte que buscan reducir emisiones sin renunciar a la autonomía y a la eficiencia en el repostaje.

Todas estas actuaciones sitúan al Centro de Transportes de Salamanca a la vanguardia de la transición energética en el ámbito logístico. La combinación de nuevas infraestructuras, energías alternativas y medidas de ahorro convierte al complejo en un nodo estratégico que responde a los retos de la movilidad sostenible.

Con estas inversiones, Salamanca refuerza su papel dentro de los corredores de transporte nacionales e internacionales. El Centro de Transportes no solo se consolida como un espacio operativo para empresas y profesionales, sino también como un ejemplo de adaptación a las exigencias de un futuro en el que eficiencia, sostenibilidad y competitividad irán de la mano.

Contacto

Carretera Salamanca-Vitigudino, km 0,7

37009 Salamanca

923 33 05 00