El Centro Edufinet de Salamanca acoge una jornada para estudiantes de Secundaria en el Día de la Educación Financiera La charla se ha complementado con una visita guiada por las instalaciones de dicho Centro Edufinet, que incluye una oferta variada de actividades interactivas

La Gaceta Lunes, 6 de octubre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Con motivo del Día de la Educación Financiera, este lunes, 6 de octubre, el Proyecto Edufinet de educación financiera, promovido por Fundación Unicaja y Unicaja, impartió en su Centro Edufinet de Educación Financiera de Salamanca una jornada formativa dirigida a estudiantes de Educación Secundaria.

En concreto, unos 25 alumnos de 4º de ESO, procedentes del Colegio Montessori de Salamanca, se han beneficiado de esta actividad, de hora y media de duración, cuya temática estaba alineada con el lema de esta edición del Día de la Educación Financiera, que se presenta bajo el título de 'Infórmate, Planifica y Decide'. Con ello, se pretende poner de relieve las ventajas de una buena planificación financiera, a partir de formación e información suficientes, para tomar las decisiones económicas más acertadas en cada etapa de la vida, y contribuir así a construir un futuro estable y seguro.

Durante esta charla de educación financiera, los jóvenes han aprendido conceptos y nociones básicas sobre el mundo de las finanzas, que les han permitido adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la gestión de su propia economía en el futuro. Entre otros aspectos, se han abordado cuestiones como el ahorro, la toma de decisiones financieras, indicadores económicos y financieros, dinero, medios de pago, préstamos, nociones sobre renta fija, renta variable, prevención y detección de riesgos online (ciberseguridad) o sostenibilidad.

Este taller se ha complementado, además, con una visita guiada a las instalaciones del Centro Edufinet de Salamanca, durante la que los jóvenes han tenido la oportunidad de disfrutar de la variada oferta de actividades interactivas que éste acoge. Entre ellas, destacan: una exposición sobre conceptos básicos, curiosidades económicas y financieras y consejos sobre ciberseguridad, plasmados en once paneles con un enfoque didáctico y ameno; un cronograma que refleja con detalle la evolución histórica del dinero a lo largo de los siglos; una zona de juegos financieros interactivos desarrollados por el Proyecto Edufinet, dotada con tabletas para facilitar el acceso a los mismos, además de un aula de formación.

Esta actividad forma parte del programa de actividades formativas que ha organizado Edufinet, con la colaboración de Funcas Educa, y que tiene previsto desarrollar a lo largo de esta semana, en el marco del Día de la Educación Financiera. Asimismo, se enmarca en la XVII edición de sus Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes.

El Día de la Educación Financiera es una iniciativa impulsada por el Plan de Educación Financiera (PEF), que promueve el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y que cuenta, además, con un amplio número de colaboradores.