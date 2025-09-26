Centro Cultural Hispano Japonés: un paso firme para conocer la esencia de japón y su idioma El centro arrancará su nuevo curso el 8 de octubre con las clases para alumnos a partir de 13 años. También proponen un curso de japonés fácil para adultos mayores de 25 años

«El aire que nos envuelve» de Ana Zaragozá, desde el 1 de octubre.

EÑE Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:47 Compartir

El reto de aprender japonés es más sencillo con las propuestas que realizan desde el Centro Cultural Hispano Japonés, que tiene abierta la matrícula hasta el 30 de septiembre, tanto para su curso anual de lengua japonesa, en el que pueden inscribirse alumnos a partir de 13 años, como para el curso de japonés fácil para adultos a partir de 25 años.

La matriculación se realizará exclusivamente on line y el número mínimo de alumnos para formar las clases será de 11 alumnos.

Curso anual

Las clases se impartirán entre el 8 de octubre de 2025 y el 29 de mayo de 2026, con suspensión de la actividad en las vacaciones de Navidad y Semana Santa.

Se ha previsto que tenga una carga lectiva de 90 horas que se van a impartir dos días por semana, en concreto en sesiones de una hora y media, o bien una única sesión de tres horas de duración.

Dentro de las horas lectivas habrá una carga del 5% de cultura japonesa que supondrá la participación en charlas, conferencias y otras actividades de carácter cultural que se desarrollen en el Centro Cultural Hispano-Japonés, complementarias de las lingüísticas.

Entre los objetivos están adquirir las competencias lingüísticas comunicativas (competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas) con vistas a formar la capacidad para realizar actividades comunicativas en distintas destrezas: productivas, receptivas e interactivas.

Una vez superado el curso, se proporciona un certificado del nivel obtenido.

Además, en el caso de matricularse en niveles no iniciales es necesario que los alumnos hayan realizado el nivel previo durante el curso 2024-2025 en el Centro cultural Hispano-Japonés, o bien en las facultades de la USAL donde se imparte la asignatura de lengua japonesa, si no es así deberán presentarse a una prueba de nivel.

Curso de japonés fácil para adultos

Este curso ofrece una introducción fácil y divertida al idioma, sin presiones ni prisas.

Se aprenderán frases sencillas para comunicarse en situaciones reales y también se descubrirán aspectos culturales interesantes relacionados con cada tema.

Está dirigido a las personas mayores de 25 años, sin conocimientos previos del idioma japonés o conocimientos mínimos.

Cabe destacar, que si desean estudiar la estructura del idioma en profundidad (escritura, vocabulario, gramática, sintaxis) o prepararse para la obtención de títulos, se les recomienda el curso anual de lengua japonesa.

Este curso arrancará el 15 de octubre y se prolongará hasta el 27 de mayo.

Las clases tendrán una duración de una hora y media en una única sesión semanal hasta completar 45. Al igual que en el curso anual de lengua japonesa, habrá una carga del 5% de cultura japonesa.

Taller de conversación

La matriculación se podrá realizar del 29 de septiembre al 14 de octubre y en este curso de conversación el alumno aplicará los conocimientos adquiridos durante su formación académica en lengua japonesa. La metodología se basa en una práctica intensiva orientada a la inmersión lingüística total.

Con este curso de conversación de niveles A1 y A2 el estudiante desarrollará sus habilidades de conversación y ganará confianza y fluidez al expresarse. También pondrá en práctica los conocimientos ya adquiridos.

Entre los objetivos de esta formación están: mejorar la expresión y comprensión oral, la pronunciación y el nivel de vocabulario.

Este curso está dirigido a personas que han estudiado y superado el Nivel I A.1. Con un nivel A1 de competencia lingüística, el estudiante es capaz de comunicarse de manera básica en situaciones cotidianas. Puede presentarse, hablar sobre sus gustos, realizar compras sencillas y expresar planes o intenciones futuras.

La matriculación se deberá formalizar exclusivamente en la secretaría del centro.

Fiesta Bon-Odori

El próximo día 26 de septiembre en el patio del Centro Cultural Hispano Japonés, a partir de las siete de la tarde, se celebrará un taller de Bon-Odori.

Se trata de una cita con entrada libre hasta completar el aforo y habrá actividades para los niños también.

El Bon Odori es un acto que se celebra en Japón para honrar a los antepasados durante el verano. Generalmente en la temporada Bon: el 15 de julio en el calendario antiguo, 15 de agosto en el calendario actual.

Se baila en circulo alrededor de un escenario donde se canta y se toca el taiko, tambor japonés. Generalmente, los participantes se visten con yukata, kimono de verano.

Exposición de Ana Zaragozá

A partir del 1 de octubre hasta el 19 de diciembre se podrá disfrutar de la primera exposición que organiza el Centro Cultural Hispano Japonés, Bajo el título «El aire que nos envuelve» de la artista Ana Zaragozá, llegará su espectacular trabajo de pintura sobre seda.

Temas

Actividades