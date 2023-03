Celtas Cortos, de nuevo en Salamanca: “La música debería estar en todos los sitios”

¿Y alguna canción con la que no hayan quedado a gusto?

—No, la verdad es que no. En general siempre hemos quedado satisfechos con todo lo que hemos hecho. Siempre hemos hecho lo que hemos querido, nunca ha habido ningún problema ni por parte de discográficas ni ningún tipo de censura.

¿Entonces nunca les ha afectado ningún tipo de censura?

—A nivel de composiciones y de sacar discos, no. Sí que es verdad que el único episodio que tuvimos relacionado con la censura fue con el tema ‘Haz turismo’, una de nuestras primeras canciones. Hablaba en contra del militarismo americano, de la prepotencia de Estados Unidos y de cómo invadían los países. Justo fue cuando estaba ocurriendo la Primera Guerra del Golfo y ese tema, que iba a ser single en los 40 Principales, lo echaron para atrás porque parecía que meterse con los americanos podía ser delicado en aquel momento. Nos pareció un poco absurdo, pero bueno. Supongo que habrá más cosas que nunca nos han llegado. A lo mejor algunos ayuntamientos no nos ven con buenos ojos por nuestra ideología pero creo que la música debe estar en todos los sitios y nosotros tampoco somos activistas en nada. Te puedo decir que hemos tocado con ayuntamientos de todos los colores.

Son un grupo que une a todas las generaciones, ¿cómo lo han conseguido?

—Bueno, es verdad que ahora mismo nos cuesta un poco más llegar a la gente joven, pero sobre todo en directo, cuando la gente nos ve y a lo mejor solo nos conoce de oídas, se sienten atraídos porque al final es un show divertido, es una música de fusión que atrae. Captamos mucho tipo de público por la fusión de estilos y por el directo, que creo que es nuestro punto fuerte. Tenemos mucha suerte en ese sentido.

¿Cómo llevan el tema de los fans?

—Nosotros ya no tenemos tanto tirón. Quizás en los 90 era más exagerado. Ahora todo es muy llevadero, no tenemos demasiado jaleo en ese sentido y creo, desde mi punto de vista, que somos gente normal y no creo que nadie nunca haya tenido ningún problema en acercarse a nosotros. Pero bueno, no es algo agobiante. Antes todo era un poco más loco.

¿Qué opinan de la música actual? ¿Les gusta el reguetón?

—Bueno, el reguetón va a cumplir 20 años ya, así que no diría que es actualidad. Es algo que se ha ‘enquistado’, me parece que es siempre lo mismo, es exagerado. Yo te aseguro que estoy abierto a todo y entiendo también que a la gente le guste tipos de música diferentes, lo que pasa es que es verdad que el reguetón ya cansa un poco. Me parece abusivo. En la radio debería haber espacio para más cosas que tienen un hueco muy pequeño. Es lo único que pido, por lo demás, yo no tengo ningún problema, mi hija escucha reguetón y le gusta y yo no le voy a decir nada. Al final, la música es para disfrutarla y ya está.