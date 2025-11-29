Celebra la Navidad con La Carnicería de Salamanca

EÑE Peñaranda de Bracamonte Sábado, 29 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

El espíritu navideño de La Carnicería de Salamanca continúa con más ilusión que nunca en Peñaranda de Bracamonte. La decoración vuelve a emocionar, los rellenos se renuevan sin perder su esencia y el trato cercano sigue siendo el centro de su trabajo en su día a día.

Una campaña llena de ilusión

«Ha sido un año intenso, lleno de decisiones difíciles, pero también de mucha ilusión», explican María y Estefanía, responsables de La Carnicería de Salamanca. Esa ilusión se refleja en cada detalle, desde la organización de los pedidos hasta el trato con los clientes y en la forma en que preparan una campaña navideña que, para ellas, siempre ha sido mucho más que trabajo: es un reencuentro con la gente de toda la vida.

De la tradición a la modernidad

Estas dos hermanas quieren convertir la carnicería de su padre, Guillermo, en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y los detalles.

Como ya lo era la carnicería de su madre, Mª Paz, en la avenida de Portugal, pero «a lo grande», puesto que en Peñaranda de Bracamonte cuentan con unas instalaciones mucho más preparadas.

Novedad: rellenos cocinados

«Este año, por ejemplo, por fin vamos a preparar nuestros tradicionales rellenos también cocinados, con la misma receta que puedes ver en nuestro perfil de Instagram '@lacarniceriadesalamanca'. Es algo que los clientes nos llevaban pidiendo durante años, pero hasta ahora no teníamos posibilidad de hacerlo», señalan.

Con esta novedad, buscan facilitar todavía más el día a día de sus clientes, ofreciéndoles elaboraciones listas para disfrutar sin complicaciones en la cocina.

Un punto de encuentro para disfrutar la Navidad

Por todo ello, María y Estefanía invitan a todos sus clientes de Salamanca y Peñaranda de Bracamonte a pasar por su carnicería ubicada en la plaza de la Constitución (frente a la Casa Consistorial) para vivir estas fechas como siempre: con su tradicional vermú y alegría navideña. Además, durante el mes de diciembre abrirán todos los sábados por la mañana para facilitar las compras.

Pedidos y envíos a domicilio

Hacen envíos a domicilio en Salamanca y alrededores. Puedes hacer tu pedido llamando al teléfono 923 228 308 o a través de su página web 'lacarniceriadesalamanca.com'. Desde su carnicería online también realizan envíos a todo el país en 24 horas.

La Carnicería de Salamanca

Plaza de la Constitución, 30

37300 - Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

923 54 00 64

www.lacarniceriadesalamanca.com