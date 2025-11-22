Cautela entre las familias afectadas por el sarcoma de Ewing tras descubrir la molécula que lo origina Juan Caamaño: «Todo lo que salga es bueno. Si le funciona a María, también puede funcionar con otros niños»

La familia de María Caamaño —salmantina afectada por un sarcoma de Ewing— acoge con cautela la noticia de que el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona y el Instituto de Investigación Sant Joan de Déu han identificado la célula de origen de este agresivo tumor pediátrico.

Las noticias hablan de que este trabajo —publicado en la revista 'Nature Communications'— abre la puerta a averiguar qué factores desencadenan la progresión del tumor y sus posibles vulnerabilidades. Saber dónde se origina la enfermedad puede permitir abordajes más dirigidos y precisos, según la doctora Inmaculada Hernández-Muñoz.

Juan Caamaño, padre de la joven salmantina, reconoce que ya están acostumbrados a este tipo de noticias y también a digerirlas con prudencia: «Avances salen cada poco tiempo, pero luego hace falta que se apliquen a los pacientes y ver cómo funcionan porque luego puede funcionar para María puede que no actúe igual en otros niños, y al revés».

Caamaño celebra, en todo caso que «todo lo que salga y vaya encaminado hacia esta enfermedad es bueno, porque significa que cada vez estaremos más cerca de paliarla». «Nosotros no estamos muy pendientes de lo que se publica porque nuestro mejor contacto es el día a día con los oncólogos y ellos los que, cuando hay algo verdaderamente efectivo, te avisan y te mandan corriendo a Madrid, a Valencia o a donde sea», apunta.

Las familias con menores afectados por el sarcoma de Ewing coinciden en el diferente efecto que un mismo tratamiento puede surtir en función del paciente. La familia de María Caamaño tiene claro el mensaje: «Que sigan investigando. Es bueno para todos los afectados y si no es este avance, será el siguiente. Y si no le funciona a María, pues puede que le funcione a otros».

La joven se encuentra hospitalizada en el Hospital de Salamanca, donde esta semana ha sido intervenida del tobillo derecho, que apenas tenía capacidad de movimiento a causa de otros procedimientos anteriores y que arrastraba al andar. Su familia asegura que «la operación ha salido bien y los médicos están muy satisfechos porque han hecho un gran trabajo en Salamanca», pero que la niña estaba atravesando un postoperatorio muy complicado a causa de los dolores. La esperanza es que el resultado final permita a María volver a caminar de manera más natural.

