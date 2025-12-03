La Catedral rescata con IA la música olvidada durante siglos Edita un doble CD de canto gregoriano interpretado por el conjunto vocal Schola Antiqua que incluye piezas inéditas anteriores al siglo XIII recuperadas gracias a un proyecto europeo

De izda. a dcha., Julio Carabias, responsable de REPERTORIUM; Alberto Moñivas, organista de la Catedral; Jorge García, deán; Juan Carlos Asensio, director de Schola Antiqua y Javier Artigas, catedrático de órgano y clave e intérprete.

La Catedral de Salamanca ha presentado en la capilla de Santa Catalina uno de sus proyectos discográficos más ambiciosos hasta la fecha: un doble álbum de canto gregoriano editado bajo su sello propio, Cathedralis. Pero más allá del valor musical y patrimonial, el lanzamiento del tercer disco de este sello destaca por un elemento decisivo y poco habitual en este repertorio milenario: el uso de avanzadas técnicas de inteligencia artificial que, amparado en un proyecto de la UE, ya ha permitido recuperar miles de cantos que se creían perdidos.

El primer disco del doble CD, «Tesoros de la Catedral de Salamanca», reúne obras procedentes del archivo musical catedralicio, transcritas y rescatadas específicamente para este proyecto, reforzando así la puesta en valor del patrimonio local. El segundo, «Repertorio Europeo de Solesmes», recoge piezas procedentes del vasto archivo de la Abadía de Solesmes (Francia), el depositario más importante de gregoriano a nivel mundial.

Es precisamente este segundo volumen el que pone en el centro la innovación tecnológica. Forma parte del proyecto europeo Repertorium, financiado por el programa Horizon EU, que aplica algoritmos de IA para digitalizar, catalogar y transcribir miles de manuscritos medievales. Gracias a esta tecnología, cantos que hubieran requerido siglos de investigación manual han podido ser recuperados en un tiempo reducido y grabados por primera vez en la historia.

«Estamos muy orgullosos del trabajo realizado», destaca Julio Carabias, investigador y responsable de Repertorium. «El proyecto, que termina ahora con 2025 y ha tenido una duración de tres años con una financiación cercana a los tres millones de euros, ha sido posible gracias a la contribución de muchas universidades y varias empresas tecnológicas que han hecho realidad esta tecnología aplicada».

El conjunto vocal Schola Antiqua, dirigido por el reconocido musicólogo Juan Carlos Asensio —también investigador clave del proyecto europeo—, es el encargado de dar vida a este repertorio con el máximo rigor histórico. En el primer CD participa además el organista Javier Artigas Pina, que interpreta versos de órgano alternatim de Antonio de Cabezón.

«Hemos tenido el privilegio de cantar piezas que se cantaron en un ámbito local, pero en un momento, sobre todo en los siglos XIII y XIV, la Iglesia decidió prescindir de ellas en un intento de unificar el culto en todo Occidente por las distintas reformas litúrgicas, sobre todo después del Concilio de Trento», destaca el director de Schola Antiqua. Estas piezas se han conservado en miles de fotografías en el archivo de Solesmes y ahora vuelven a disfrutarse tras el trabajo de recuperación.

Con este lanzamiento, la Catedral de Salamanca se sitúa en la vanguardia de la preservación musical, combinando tradición litúrgica, investigación musicológica y herramientas tecnológicas de última generación.