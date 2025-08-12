Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camión de bomberos, en la plaza de Anaya, junto a la Catedral.

La Catedral actualiza su plan de autoprotección frente a incendios como el de la mezquita de Córdoba

Cabildo y Bomberos trabajan desde primavera en la elaboración del protocolo de emergencias

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 06:40

El incendio de la mezquita de Córdoba ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas sobre la protección del patrimonio histórico y especialmente de las construcciones de mayores dimensiones como las catedrales. Ya en abril de 2024, después de que las llamas destrozasen Notre Dame, en París, el Cabildo de Salamanca y Bomberos fijaron una primera reunión para elaborar un protocolo de «rescate» de las joyas históricas y reliquias de mayor valor en caso de fuego. Ese plan de protección está nuevamente actualizándose, según confirman tanto fuentes municipales como el deán, Jorge García.

Desde primavera el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Salamanca trabaja con el Cabildo en la puesta a punto del documento que los bomberos tendrán como guía en caso de que se produzca un siniestro en la basílica. No obstante, la renovación del plan no se ha podido concluir a la espera de que finalicen las obras que actualmente se están realizando en la bajocubierta de la nave central de la seo. La previsión es que en otoño concluyan los trabajos para acondicionar este espacio con el objetivo de integrarlo en el recorrido de la visita que ofrece «Ieronimus». Una vez se abra esta estancia, los bomberos realizarán nuevas visitas a la Catedral para concretar el modo de actuación en caso de que el siniestro se registrase en esta zona. Con ello, el protocolo quedaría completamente actualizado. Por su parte, el deán asegura que se han llevado a cabo actuaciones y simulacros de cara a una posible evacuación en caso de incendio.

El Consistorio insiste en que los bomberos realizan anualmente las visitas a todos los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la capital del Tormes, así como edificios de interés, como es el caso del Complejo Hospitalario de Salamanca. Recientemente los efectivos municipales han efectuado una de estas actuaciones preventivas al Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  2. 2 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  3. 3 Trasladado al Hospital en helicóptero al quedar inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62
  4. 4 Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros
  5. 5 Trasladado al Hospital tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta
  6. 6 Gran movilización de los Bomberos hasta la calle Concordia por un incendio en la trastienda de un bar
  7. 7 Trasladada al Hospital una mujer tras ser atropellada al bajarse de su coche en María Auxiliadora
  8. 8 La Guardia Civil vigila la fiesta rave de Salvatierra
  9. 9 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 11 de agosto
  10. 10 Herido tras perder el control de su coche y chocar contra una farola en pleno casco urbano de Ciudad Rodrigo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Catedral actualiza su plan de autoprotección frente a incendios como el de la mezquita de Córdoba

La Catedral actualiza su plan de autoprotección frente a incendios como el de la mezquita de Córdoba