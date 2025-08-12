La Catedral actualiza su plan de autoprotección frente a incendios como el de la mezquita de Córdoba

Carlos Rincón Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 06:40 Comenta Compartir

El incendio de la mezquita de Córdoba ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas sobre la protección del patrimonio histórico y especialmente de las construcciones de mayores dimensiones como las catedrales. Ya en abril de 2024, después de que las llamas destrozasen Notre Dame, en París, el Cabildo de Salamanca y Bomberos fijaron una primera reunión para elaborar un protocolo de «rescate» de las joyas históricas y reliquias de mayor valor en caso de fuego. Ese plan de protección está nuevamente actualizándose, según confirman tanto fuentes municipales como el deán, Jorge García.

Desde primavera el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Salamanca trabaja con el Cabildo en la puesta a punto del documento que los bomberos tendrán como guía en caso de que se produzca un siniestro en la basílica. No obstante, la renovación del plan no se ha podido concluir a la espera de que finalicen las obras que actualmente se están realizando en la bajocubierta de la nave central de la seo. La previsión es que en otoño concluyan los trabajos para acondicionar este espacio con el objetivo de integrarlo en el recorrido de la visita que ofrece «Ieronimus». Una vez se abra esta estancia, los bomberos realizarán nuevas visitas a la Catedral para concretar el modo de actuación en caso de que el siniestro se registrase en esta zona. Con ello, el protocolo quedaría completamente actualizado. Por su parte, el deán asegura que se han llevado a cabo actuaciones y simulacros de cara a una posible evacuación en caso de incendio.

El Consistorio insiste en que los bomberos realizan anualmente las visitas a todos los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la capital del Tormes, así como edificios de interés, como es el caso del Complejo Hospitalario de Salamanca. Recientemente los efectivos municipales han efectuado una de estas actuaciones preventivas al Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca.