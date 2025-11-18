Castilla y León sí registra a médicos objetores: «Cumplimos la ley, siempre» El consejero, Alejandro Vázquez, afirma en Salamanca que la próxima semana presentará el Decreto que regula el registro de objetores al aborto

Belén Hernández Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 17:46 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

Al contrario de lo que promueve la Comunidad de Madrid, Castilla y León cumplirá con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva «en todos sus artículos, del primero al último».

Así de tajante se ha mostrado en la tarde de este martes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su visita a Salamanca para participar en las jornadas «Salud en femenino», que se desarrollan en el Edificio de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca.

Mientras Madrid se reafirma en su negativa a presentar el registro de médicos objetores al aborto que recoge esta normativa, la Consejería de Sanidad que encabeza Vázquez presentará el decreto que regula el registro la próxima semana en el Consejo de Salud, para después derivarlo al Consejo Consultivo, «último trámite previo para elevarlo al Consejo de Gobierno».

«Por lo tanto —ha reafirmado Vázquez—, nosotros lo que hacemos es cumplir la ley, siempre lo hemos hecho y siempre lo hacemos».

El consejero también ha explicado que la Comunidad ha pasado de bordear el umbral epidémico de la gripe, situado en 51 casos por cada mil habitantes, a alcanzar los 130 esta semana, un crecimiento que ha considerado notable.

«De momento no tenemos una utilización excesiva del sistema sanitario —ha tranquilizado—, pero estamos preparados tanto con el plan de contingencias como con la intensificación de la vacunación en los puntos de atención continuada en el último fin de semana de noviembre, para intentar combatir en buenas condiciones esta epidemia gripal».

Esta vacunación masiva puede llevarse a cabo gracias a que la Comunidad dispone de un contingente «más que suficiente de vacunas». Por último, Vázquez ha realizado un llamamiento a la población para que todas las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, población diana, se vacunen contra la gripe y contra la COVID.