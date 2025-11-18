Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Vázquez, este martes en su visita a Salamanca. OBES

Castilla y León sí registra a médicos objetores: «Cumplimos la ley, siempre»

El consejero, Alejandro Vázquez, afirma en Salamanca que la próxima semana presentará el Decreto que regula el registro de objetores al aborto

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:46

Comenta

Al contrario de lo que promueve la Comunidad de Madrid, Castilla y León cumplirá con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva «en todos sus artículos, del primero al último».

 Así de tajante se ha mostrado en la tarde de este martes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su visita a Salamanca para participar en las jornadas «Salud en femenino», que se desarrollan en el Edificio de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca.

Mientras Madrid se reafirma en su negativa a presentar el registro de médicos objetores al aborto que recoge esta normativa, la Consejería de Sanidad que encabeza Vázquez presentará el decreto que regula el registro la próxima semana en el Consejo de Salud, para después derivarlo al Consejo Consultivo, «último trámite previo para elevarlo al Consejo de Gobierno».

 «Por lo tanto —ha reafirmado Vázquez—, nosotros lo que hacemos es cumplir la ley, siempre lo hemos hecho y siempre lo hacemos».

El consejero también ha explicado que la Comunidad ha pasado de bordear el umbral epidémico de la gripe, situado en 51 casos por cada mil habitantes, a alcanzar los 130 esta semana, un crecimiento que ha considerado notable.

«De momento no tenemos una utilización excesiva del sistema sanitario —ha tranquilizado—, pero estamos preparados tanto con el plan de contingencias como con la intensificación de la vacunación en los puntos de atención continuada en el último fin de semana de noviembre, para intentar combatir en buenas condiciones esta epidemia gripal».

Esta vacunación masiva puede llevarse a cabo gracias a que la Comunidad dispone de un contingente «más que suficiente de vacunas». Por último, Vázquez ha realizado un llamamiento a la población para que todas las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, población diana, se vacunen contra la gripe y contra la COVID.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  2. 2 El misterioso y envolvente pueblo de Salamanca escenario de la nueva serie que arrasa en Netflix
  3. 3 Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca
  4. 4 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  5. 5 Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante
  6. 6 Casi 100 trabajadores en la fase final del bloque de consultas, que cambia de color
  7. 7 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  8. 8 «La ventaja es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición»
  9. 9 Salamanca, en el foco de la minería: «Estamos en espera de confirmación oficial»
  10. 10 Jorge Rey ya pone fecha a las nevadas que llegan a varias ciudades de Castilla y León: «Serán de bastante intensidad y cuajarán»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Castilla y León sí registra a médicos objetores: «Cumplimos la ley, siempre»

Castilla y León sí registra a médicos objetores: «Cumplimos la ley, siempre»