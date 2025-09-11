El 'castigo' al bono de 10 viajes para el tren a Madrid: ¿por qué se queda sin rebaja? Renfe no contempla la posibilidad de que el título de viaje para este trayecto sea nominativo pero sí permite ese 25 % de descuento entre Medina del Campo y Salamanca o entre Medina y Madrid

Carlos Rincón Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:01

Seis días antes de que los abonos gratuitos de Renfe para los trenes Salamanca-Madrid llegarán a su fin, este periódico publicó que con la rebaja del 40 % del Ministerio de Transportes y otra del 25 % de la Junta para los empadronados el bono de diez viajes para esta conexión se quedaría en un precio de 50 euros. Finalmente no fue así, porque la bonificación autonómica no se pudo aplicar a este título de viaje, como sí ocurre con el resto. Hoy el bono de 10 viajes entre la ciudad del Tormes y la capital de España cuesta 86,2 euros al carecer de ese descuento del que, por el contrario, sí se benefician quienes compran los bonos para los tramos Salamanca-Medina del Campo o Medina del Campo-Madrid, que para empadronados en Castilla y León costarían 14,2 y 27,7, respectivamente. Para quienes solo viajan en Alvia, comprar ambos sale más rentable, a menos de la mitad de precio, que el Abono Bonificado 10 Viajes para el trayecto Salamanca-Madrid.

¿Cuál es el motivo de que se «castigue» así a los viajeros habituales entre la ciudad del Tormes y la capital? El problema deriva de una decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez el 7 de septiembre de 2022. Seis días después de lanzar los abonos gratuitos para los trenes Media Distancia, el Ministerio rectificó e incluyó dentro de esta bonificación no solo a los Media Distancia entre Salamanca y Madrid por Ávila que ya se contemplaban, sino también a los Alvia que unen los mismos puntos a través de Medina del Campo, que se equipararon a los MD ya que en su primera parte del trazado la vía no es de alta velocidad. Con el abono se podía viajar gratis tanto en unos como en otros siempre que esas ciudades fuesen origen y destino, y no para paradas intermedias.

Hoy, esa clasificación se mantiene y para el trayecto Madrid-Salamanca el bono de 10 viajes que se ofrece se enmarca en la categoría de Media Distancia, mientras que para Salamanca-Medina y Medina-Madrid es un bono Avant, para servicios de alta velocidad. Renfe tiene establecido que el primero de esos dos títulos de viajes no es nominativo, es decir, puede ser utilizado por varias personas, mientras que el segundo es personal e intransferible. Dado que la rebaja del 25 % que aplica la Junta está destinada a fomentar los empadronamientos, no tendría sentido en un título de viaje que, por ejemplo, puede comprar con esa bonificación un salmantino pero luego pueden utilizar viajeros de fuera de la Comunidad.

¿Podría modificar Renfe ese título de viaje para que fuese nominativo y los usuarios se beneficiasen del descuento? Eso precisamente se preguntan los usuarios que pagan 36, 2 euros de más por él.